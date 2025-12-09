Sancionan al partido europeo de IU por un viaje para acompañar las elecciones en Venezuela

2 minutos

Bruselas, 9 dic (EFE).- La Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas (APPF) ha multado al Partido de la Izquierda Europea, familia política de Izquierda Unida o el Partido Comunista Español, por haber aceptado un viaje pagado por el partido de Nicolás Maduro en Venezuela para «acompañar» las elecciones presidenciales de julio de 2024 en este país.

El Partido de la Izquierda Europea tendrá que abonar 3.106,80 euros después de que la APPF haya determinado que el viaje pagado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), una entidad no europea, infringe el reglamento sobre el estatuto y financiación de los partidos políticos europeos.

El reglamento recoge que los partidos políticos europeos no deben aceptar donaciones de entidades privadas con sede en un tercer país o de individuos de un tercer país que no tengan derecho a voto en las elecciones al Parlamento Europeo.

La APPF da por hecho que la Izquierda Europea «contribuyó a un intento organizado por el partido actualmente en el poder para dar la impresión de que las elecciones presidenciales venezolanas de 2024 fueron legítimas», pese a que ya era conocido que se había descalificado y detenido a políticos de la oposición, entre otras dudas sobre la limpieza del proceso electoral.

Los 3.106,80 euros de la multa equivalen a la ventaja económica que, según los cálculos de la APPF, la Izquierda Europea habría obtenido de la donación ilegal del PSUV: la diferencia entre el coste real mínimo del viaje (vuelos de ida y vuelta y al menos dos noches de hotel en Venezuela) y los 673,20 euros que el partido declaró haber pagado por su cuenta para cubrir la participación.

Los partidos españoles enmarcados en la Izquierda Europea son IU, el PCE y Izquierda Unida y Alternativa. En el verano de 2024, Podemos aún era parte del Partido de la Izquierda Europea, si bien semanas después entró a otra formación de nueva creación, la Alianza de Izquierda Europea por los Pueblos y el Planeta (ELA). EFE

