Sandra Sánchez plantará «una semilla» en karatekas de Puerto Rico para llegar a la élite

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San juan, 18 jun (EFE).- La española campeona olímpica de kárate Sandra Sánchez, aterrizó este jueves en Puerto Rico junto a su entrenador y esposo, Jesús del Moral, donde impartirán un seminario de artes marciales para. según explicaron a EFE, dejar «una semilla» que instruya a los karatekas a «construir desde la base hasta la élite».

La deportista que obtuvo el oro en la modalidad de kata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, debuta este año en el cine con dos producciones, ‘Karateka’ una película producida por Netflix España y A3 Media, inspirada en su vida y su trayectoria, y con un papel en el elenco de la película puertorriqueña ‘Fight Back’, motivo por el cual llegó al archipiélago caribeño.

La cantante y actriz puertorriqueña Ana Isabelle que produce y protagoniza el largometraje boricua, contó que contactó a Sánchez para que fuera la «villana» del filme que resalta el deporte femenino, y más tarde, surgió la iniciativa de realizar el taller de artes marciales dividido en tres grupos: uno para niños de 5 a 11 años, otro para adultos intermedio y por último, uno avanzado para entrenadores y atletas de alto rendimiento.

«El seminario es un reto porque va a haber una congregación de mucha gente. No solamente de karate sino de todas las artes marciales», afirmó Sánchez, considerada la mejor karateka de todos los tiempos, sobre el coloquio que se llevará a cabo el 20 de junio en las instalaciones del Coliseo Guillermo Angulo, en el municipio de Carolina, en el norte de Puerto Rico.

Por su parte, del Moral, que revolucionó el kárate español con diferentes métodos que no eran conocidos en España, puntualizó que el curso de artes marciales tratará de dar la perspectiva de cómo se construye «desde la base hasta la élite».

«Toda la experiencia que hemos vivido en la preparación de los Juegos Olímpicos. Intentar dejar una semillita en cada uno de los grupos para que les sirva como impulso», concretó el entrenador del mundo de la kata.

Además, la pareja tiene el objetivo de transmitir valores deportivos de esfuerzo, fuerza interna, constancia y disciplina entre los karatekas puertorriqueños más pequeños.

«Que los niños vean a Sandra, que fue una niña que con cuatro años empezó a hacer kárate sin saber ni siquiera lo que estaba haciendo. Y que llegó a donde llegó», apuntó visiblemente orgulloso del Moral sobre su esposa.

La karateka, nacida en Talavera de la Reina, confesó que tuvo que «perder muchas veces y aún así seguir intentando», y aprendió a disfrutar del camino que nunca imaginó que le llevara a ser campeona olímpica.

«Hay que soñar a lo grande. Siempre hay que marcarse esos retos, esos propósitos de vida, pero también hay que ser conscientes de que hay que trabajar diariamente esos sueños», concluyó Sánchez. EFE

ea/car