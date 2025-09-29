Sandu dice que pese a la presión de Rusia los moldavos se mostraron valientes y dignos
Este contenido fue publicado en
1 minuto
Moscú, 29 sep (EFE).- La presidenta moldava, Maia Sandu, afirmó este lunes que las elecciones parlamentarias del domingo transcurrieron bajo la presión de Rusia, pero los moldavos demostraron ser «personas valientes y dignas».
«Hemos demostrado al mundo entero que somos un país de personas valientes y dignas», declaró Sandu al día siguiente de la jornada electoral, en la que su partido obtuvo la mayoría absoluta. EFE
mos/psh