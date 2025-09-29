The Swiss voice in the world since 1935
Sandu dice que pese a la presión de Rusia los moldavos se mostraron valientes y dignos

Moscú, 29 sep (EFE).- La presidenta moldava, Maia Sandu, afirmó este lunes que las elecciones parlamentarias del domingo transcurrieron bajo la presión de Rusia, pero los moldavos demostraron ser «personas valientes y dignas».

«Hemos demostrado al mundo entero que somos un país de personas valientes y dignas», declaró Sandu en una rueda de prensa al día siguiente de la jornada electoral, en la que su partido obtuvo la mayoría absoluta.

De este modo, la presidenta asegura que esto es una victoria para todo el país «independientemente de a quién se haya votado».

En relación con la campaña de desestabilización del Kremlin, Sandu acusó a Rusia de tratar de «socavar la credibilidad del Estado» y «las instituciones moldavas».

«El vergonzoso fenómeno de la compra de votos debe ser erradicado por completo. Todos aquellos que organizaron estas tramas deben ser castigados por la ley. En una democracia, la ley debe aplicarse a todos», añadió.

Según la presidenta, de 53 años, esta jornada ha vuelto más resiliente a la sociedad moldava, que expresó su voluntad para continuar el proceso de integración europea.

Cinco partidos consiguieron escaños en el Parlamento y el vencedor con mayoría absoluta fue la formación gobernante, el Partido Acción y Solidaridad, con un 50,2 % de los votos.

En segundo lugar quedó la oposición prorrusa, el Bloque Electoral Patriótico, con el 24,17 % de los votos.

Además, el bloque Alternativa sacó el 7,97 %, Nuestro Partido recibió el 6,2 % y el Partido Democracia en Casa recibió el 5,62 %. EFE

