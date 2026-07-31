Sanguinetti: Milei despreció en Brasil el principio de no intervención de los Estados

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Montevideo, 31 jul (EFE).- El exmandatario uruguayo Julio María Sanguinetti aseguró que la visita del Presidente argentino, Javier Milei, a un acto opositor en Brasil «es algo que claramente desprecia el principio cardinal de no intervención de los Estados en los asuntos internos de los demás» y agregó que el Mercosur está ofreciendo un «triste espectáculo».

Así lo indicó en la columna de opinión que escribe en el medio digital Correo de los Viernes quien gobernó el país suramericano en los períodos 1985-1990 y 1995-2000.

«La sola visita del Presidente argentino a un acto opositor es algo que claramente desprecia el principio cardinal de no intervención de los Estados en los asuntos internos de los demás. Desde hace tiempo venimos escribiendo sobre el tema, porque ha pasado entre nosotros y el Presidente (Donald) Trump ha caído una y otra vez en esa injerencia inaceptable», indicó Sanguinetti.

En ese sentido, remarcó que no se están condenando dictaduras, sino que hay «expresiones hostiles hacia gobiernos democráticos».

Tras lo ocurrido día atrás, Sanguinetti apuntó que Milei ya había cometido «desmanes» como ir a un acto de Vox e insultar allí al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y a su esposa.

«Ahora lo hace con el Presidente de Brasil, a un nivel soez, en la ciudad de San Pablo, en el mismísimo territorio brasileño, en plena campaña electoral. Naturalmente, se han producido reacciones adversas en Brasil, tanto como en Argentina, y más que un debate se vive un cruce de agravios», dijo.

«Debe reconocerse la templanza del Presidente de Brasil. Ha contestado humorísticamente y, fuera de llamar a su Embajador en Buenos Aires, hasta el momento de escribir estas líneas no ha tomado medidas de reacción que estarían más que justificadas», indicó el expresidente uruguayo, quien apuntó que siempre tuvo simpatía por Lula, pese a las distancias con su partido.

Asimismo, añadió que tiene «serias dudas» de que la intervención de Milei favorezca la candidatura de Flávio Bolsonaro, aunque aclaró que ese no es el tema, sino «la agresión abierta a las normas internacionales y a los mínimos códigos de decoro institucional».

El presidente de Argentina arremetió duramente este sábado en São Paulo contra el actual gobernante brasileño y pidió al senador Bolsonaro, proclamado candidato presidencial, «parar a la basura socialista» en las elecciones de octubre.

Sanguinetti dijo que el Mercosur está ofreciendo un «triste espectáculo» justo después de firmar el acuerdo con la Unión Europea y mientras se aboca a instrumentarlo y cuestionó cómo miran al bloque tanto desde allí como desde Estados Unidos o desde los organismos financieros internacionales tras lo ocurrido. EFE

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