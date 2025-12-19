Sanguinetti cree que acuerdo UE-Mercosur se concretará «a costa de seguir desdibujándolo»

Montevideo, 19 dic (EFE).- El expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti aseguró este viernes que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) se concretará «a costa de agregar más salvaguarda, más cuotas y más restricciones», por lo que quedará desdibujado respecto de su idea inicial.

El exmandatario, que gobernó en Uruguay en los períodos 1985-1990 y 1995-2000, sostuvo a la prensa que el tratado que se discute al día de hoy dista mucho de ser lo que se planificó en un inicio y que el texto actual «le da toda la garantía del Universo» a Francia, uno de los países más reticentes.

Recordó que él mismo fue un «testigo privilegiado» al asistir en 1999 al inicio de las negociaciones. «Han pasado tres décadas y no hemos podido avanzar. Creo que a esta altura el tratado se ha ido desdibujando muchísimo, además», planteó.

«Está lleno de cuotas y de salvaguardias. Aún aprobado no es lo que nosotros imaginábamos o pensábamos o soñábamos, pero esto es un tropezón que para mí no es sorpresivo», analizó el exmandatario.

Para Sanguinetti es difícil entender la postura de Francia, que se define a si mismo como «un país campesino». «Es absurdo, porque hoy ni pesan electoralmente ni pesan económicamente, pero Francia lo considera la esencia», subrayó.

El exmandatario uruguayo insistió en que el documento actual incluye «hasta una cuota ínfima de carne», lo que hace que de por sí sea restringido.

«Es un poco lastimoso realmente, porque yo comprendo lo que significa la agricultura en Francia, por un imaginario político histórico, pero a esta altura es un tratado que le da toda la garantía del Universo», sentenció.

Los países de la Unión Europea descartaron votar este sábado el acuerdo comercial con el Mercosur por el bloqueo de Francia e Italia y planean dejarlo para enero para que Roma estudie mejor su contenido.Este viernes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que los países de la Unión Europea necesitan «unas semanas más» y que solo han «pospuesto ligeramente» a enero la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur.»Esta tarde hemos logrado un avance decisivo que allana el camino para la culminación satisfactoria del acuerdo con el Mercosur en enero», declaró Von der Leyen en una rueda de prensa al término de una cumbre de líderes de la UE. EFE

