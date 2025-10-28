Sanidad confirma la muerte de 94 gazatíes desde el alto el fuego, incluido uno el lunes

Jerusalén, 28 oct (EFE).- Al menos 94 palestinos han sido asesinados desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 10 de octubre, incluido un fallecido ayer lunes, confirmó hoy el Ministerio de Sanidad gazatí en un comunicado.

Además de estos fallecidos, Israel ha herido en estos 17 días a un total de 344 personas, y recuperado un total de 474 cadáveres de gazatíes en unas operaciones de rescate aún mermadas por la falta de maquinaria pesada y la presencia de tropas en el 53 % del territorio.

En total, se estima que unos 10.000 cuerpos siguen sepultados entre las toneladas de escombros que cubren la Franja.

El número de muertos por la ofensiva bélica, iniciada en octubre de 2023, aumentó así a 68.531 y el de heridos a 170.402; muchos con lesiones de por vida.

Este martes, Israel acusó a Hamás de haber violado el alto el fuego tras devolver restos mortales de un rehén que no se corresponden con ninguno de los 13 que siguen cautivos. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está reunido ahora con altos cargos de seguridad en Tel Aviv, a fin de barajar una respuesta a esta supuesta violación.

Por su parte, el Gobierno de Hamás aseguró hoy que Israel ha perpetrado más de 125 violaciones desde la entrada en vigor del acuerdo, incluidos bombardeos, disparos y detenciones en Gaza, entre otras.

En el marco del alto el fuego, Hamás liberó a los 20 cautivos que quedaban con vida a cambio de cerca de 2.000 detenidos y presos palestinos. Además, ha entregado también los cuerpos de 15 rehenes, por lo que quedan 13 en el enclave.

Por su parte, Israel ha devuelto a la Franja, con la mediación de la Cruz Roja, 195 cadáveres de gazatíes, muchos con signos de abusos y de torturas o carbonizados, según imágenes divulgadas por el Ministerio de Sanidad a fin de facilitar su identificación y denuncias de fuentes médicas y de Hamás.

Hasta el momento, según Sanidad, solo 75 de los 195 cuerpos devueltos por Israel han podido ser identificados. EFE

