Sanidad de Gaza: Israel únicamente permitió a 12 palestinos entrar anoche a Gaza por Rafah

Gaza, 3 ene (EFE).- Israel solo permitió anoche ingresar en la Franja de Gaza a través del cruce de Rafah a 12 de los 50 palestinos cuya entrada estaba prevista durante la primera jornada de la reapertura del paso, que conecta Gaza con Egipto, según informó el martes a EFE una fuente del Ministerio de Sanidad de Gaza.

Tras casi dos años de bloqueo israelí, el Gobierno de Benjamín Netanyahu dio ayer, lunes, luz verde para que el cruce volviera a estar operativo, pero solo para el paso de gazatíes.

Se esperaba que las autoridades dejaran regresar a un primer grupo de 50 palestinos, la mayoría de los cuales eran mujeres y niños que salieron de Gaza al inicio de la ofensiva para recibir tratamiento médico.

Según indicó una fuente del cruce de Rafah a EFE, aquellos que no entraron ayer en Gaza pasaron la noche en la sala del paso, y por el momento no han vuelto a donde se alojaban en la localidad egipcia de Al Arish.

Por otra parte, Israel solo autorizó la salida de una pequeña parte de los 150 gazatíes, la mayoría pacientes crónicos para recibir tratamiento en el extranjero, prevista a través de Rafah durante la tarde del lunes.

Se trató de la primera evacuación de pacientes que se llevó a cabo por el cruce de Rafah desde mayo de 204, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Se estima que hay 20.000 pacientes con derivaciones médicas complejas en el enclave que están esperando permiso para poder viajar al extranjero y recibir tratamiento médico, según las autoridades sanitarias palestinas.

De ese total de pacientes, 4.000 son enfermos de cáncer, otros 4.500 son niños con diferentes patologías y 440, casos potencialmente mortales, de acuerdo a la información de Sanidad. EFE

