Sanidad de Gaza reclama «protección inmediata» para hospitales y equipos médicos

Jerusalén, 9 sep (EFE).- El Ministerio de Sanidad de Gaza lanzó este martes una «llamada urgente» a la comunidad internacional para que garantice la «protección inmediata» de los hospitales y equipos médicos en la capital del enclave, donde el Ejército israelí ordenó una evacuación completa más temprano el mismo día.

«El Ministerio pide la protección inmediata de los hospitales y equipos médicos y la apertura de rutas seguras para acceder a ellos en la Gobernación de Gaza (donde se encuentra la capital del enclave palestino), advirtiendo de una catástrofe humanitaria que amenaza la vida de miles de pacientes y heridos», señalaron las autoridades sanitarias, controladas por el grupo islamista Hamás, en un comunicado.

El portavoz del Ejército israelí en árabe, Avichay Adraee, instó más temprano el mismo día a los residentes de la ciudad de Gaza a evacuarla por completo, en el marco de la ofensiva militar lanzada en agosto para tomar la capital de la Franja.

El Ejército pidió a los gazatíes desplazarse hacia el sur, hacia la nueva «zona humanitaria» cerca de la ciudad de Jan Yunis, anunciada el sábado pasado pese a estar ya saturada de desplazados.

Desde el inicio de la guerra en la Franja, el 7 de octubre de 2023, al menos 64.522 gazatíes han muerto por bombardeos israelíes, según el Ministerio de Sanidad de Gaza.

Esta cifra no incluye a quienes fallecieron por falta de acceso a tratamiento médico debido a la escasez de recursos en los pocos hospitales que siguen operativos.EFE

