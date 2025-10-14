Sanidad de Gaza recupera 38 cadáveres el lunes, cuarto día del alto el fuego

1 minuto

Jerusalén, 14 oct (EFE).- El Ministerio de Sanidad de Gaza aseguró este martes haber recuperado 38 cadáveres ayer lunes, en el cuarto día desde la entrada en vigor el viernes pasado del alto el fuego entre Israel y Hamás.

En su reporte diario de víctimas, referido a las del día anterior, indicó que seis personas murieron en los hospitales de la Franja, sin especificar la causa, y que otros 29 heridos llegaron a estos centros.

La misma fuente explicó que todavía hay «víctimas entre los escombros y en las calles, ya que los equipos de rescate y Defensa Civil no consiguieron llegar a ellos hasta ahora».

El número total de fallecidos por la ofensiva bélica israelí desde octubre de 2023 asciende a 67.913 muertos y 170.134 heridos, según este ministerio, dependiente de Hamás.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y varios líderes árabes firmaron ayer lunes un acuerdo que oficializó un alto el fuego que puso fin a dos años de guerra entre Israel y Hamás.

El acuerdo contempla la liberación de rehenes, la retirada parcial de las tropas israelíes y la apertura de canales humanitarios para el suministro de alimentos y medicinas. EFE

fzb/mt/pddp