Sanidad gazatí acusa a Israel de bombardear un hospital en la Franja

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Gaza, 10 jul (EFE).- El Ministerio de Sanidad de Gaza denunció este viernes que un dron israelí lanzó una bomba contra el Hospital Kamal Adwan, en el norte de la Franja, hiriendo a tres miembros de su personal encargados del mantenimiento de su generador eléctrico.

En un comunicado, el ministerio aseguró que el ataque se produjo pese a que el centro hospitalario se encuentra «en una zona segura designada» y condenó lo que calificó como un nuevo ataque contra las instalaciones sanitarias del enclave.

Sanidad advirtió de que estos ataques, junto con lo que describió como una campaña sistemática contra hospitales y personal médico, ponen en riesgo la vida de trabajadores y pacientes y deterioran la capacidad del sistema sanitario para prestar servicios esenciales.

Asimismo, instó a la ONU, a las organizaciones humanitarias internacionales y a otros actores implicados a proporcionar protección urgente a los centros de salud y al personal médico del enclave palestino, así como a detener los ataques y las continuas violaciones contra el sector sanitario gazatí.

Preguntado por EFE, el Ejército israelí todavía no se ha pronunciado sobre estas acusaciones.

Solo ayer jueves las fuerzas israelíes mataron a cinco personas en ataques a la Franja. Dos de los fallecidos eran miembros de las fuerzas de seguridad de Gaza: el capitán Osama Walid Muhareb, adscrito a la Dirección de Formación, y el sargento Yahya Saeed Hamdan, de la Policía, a quien Israel acusa de haber participado en los ataques del 7 de octubre de 2023.

Israel sigue realizando ataques en la Franja de Gaza a diario a pesar del alto el fuego vigente desde hace nueve meses, matando a una media de cuatro personas al día, según el recuento de muertos por fuego israelí que publica el Ministerio de Sanidad de la Franja.

Según su último informe, publicado este jueves, desde el inicio del alto el fuego el 10 de octubre Israel ha matado a un total de 1.092 personas en Gaza y desde el comienzo de su ofensiva hace casi tres años, a 73.118 personas. EFE

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