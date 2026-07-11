Sanidad gazatí alerta de que su sistema de transporte sanitario está al borde del colapso

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Jerusalén, 11 jul (EFE).- El Ministerio de Sanidad gazatí advirtió este sábado de que el sistema de transporte sanitario del enclave se encuentra al borde del colapso, lo que, según alertó, pone en riesgo el traslado de pacientes y personal médico.

En un comunicado, Sanidad aseguró que las ambulancias y los vehículos de transporte que continúan operativos en la Franja «ya no son aptos para cubrir las necesidades diarias» y afirmó que «el 70 % de estos vehículos está fuera de servicio como consecuencia de ataques directos (de Israel), averías acumuladas y la escasez de piezas de repuesto».

Sanidad agregó que la falta de alternativas seguras dificulta el traslado tanto de pacientes como de trabajadores sanitarios, y advirtió de que la continuidad del veto a la entrada de neumáticos y repuestos por parte de Israel podría paralizar por completo el sistema de transporte médico en Gaza.

La advertencia llega un día después de que el ministerio denunciara que un dron israelí lanzó una bomba contra el Hospital Kamal Adwan, en el norte de la Franja, hiriendo a tres trabajadores encargados del mantenimiento del generador eléctrico del centro.

En respuesta a una consulta de EFE, el Ejército israelí afirmó que sus tropas detectaron a varios sospechosos cerca de la denominada Línea Amarilla (divisoria tras la que sus efectivos permanecen apostados) y que, ante la «sospecha fundada de que fueran a colocar un artefacto explosivo», realizaron disparos de advertencia que hicieron que los individuos se retiraran.

Según este portavoz militar, «el incidente no ocurrió dentro del recinto del Hospital Kamal Adwan y el centro no sufrió daños».

Israel sigue realizando ataques en la Franja de Gaza a diario a pesar del alto el fuego vigente desde hace nueve meses, con una cifra media de cuatro personas muertas al día por fuego israelí, según el recuento que publica el Ministerio de Sanidad de la Franja.

Su último informe, publicado este jueves, señalaba que desde el inicio del alto el fuego el 11 de octubre Israel ha matado en Gaza a un total de 1.092 personas y desde el comienzo de su ofensiva hace casi tres años, a 73.118. EFE

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