Sanidad gazatí denuncia que Israel ha reducido las salidas médicas por el cruce de Rafah

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Jerusalén, 6 jun (EFE).- El Ministerio de Sanidad gazatí denunció este sábado que el «incumplimiento por parte de Israel» de los compromisos relacionados con el traslado de pacientes a Egipto a través del cruce de Rafah está agravando el estado de salud de miles de personas que necesitan atención médica fuera del enclave.

Según un comunicado publicado en sus canales, desde la entrada en vigor del alto el fuego el 11 de octubre de 2025 se ha permitido la salida de 840 pacientes, una cifra que, según Sanidad, resulta insuficiente frente a las necesidades médicas existentes.

«El número de pacientes autorizados a viajar se ha reducido de 150 por día tres días a la semana, como se acordó, a tan solo 90 pacientes y sus acompañantes en las últimas semanas», agrega la nota.

Sanidad añadió que se han incorporado 400 nuevos casos a la lista de derivaciones médicas, que ya supera los 20.000 pacientes a la espera de autorización para salir del enclave.

El comunicado denuncia asimismo retrasos de más de dos meses en la concesión de permisos de seguridad para numerosas personas, así como el cierre recurrente del cruce de Rafah.

Sanidad gazatí cifró este sábado en 173.092 los heridos y en 72.971 los muertos por la ofensiva israelí en Gaza desde octubre de 2023, cuando Israel comenzó a bombardear el enclave en represalia por el ataque liderado por Hamás contra su territorio, en el que 1.200 personas murieron y 251 fueron tomadas como rehenes.

Además, según su último recuento 2.984 personas han sido heridas -y 951 muertas- desde la entrada en vigor de la tregua el pasado octubre.

Esto se suma a que más de dos millones de gazatíes continúan viviendo en tiendas de campaña o refugios improvisados, en condiciones de hacinamiento extremo y con un acceso muy limitado a servicios básicos.

La acumulación de basura, escombros y aguas residuales en los campamentos ha favorecido la proliferación de plagas de roedores e insectos, mientras que la falta de agua potable y las condiciones insalubres han provocado un aumento de casos de infecciones, diarreas y enfermedades cutáneas. EFE

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