Sanidad gazatí no ha recibido permiso para la salida prevista de pacientes hoy por Rafah

1 minuto

Gaza, 1 feb (EFE).- El Ministerio de Sanidad de Gaza aseguró este domingo a EFE que todavía no ha recibido ninguna indicación ni permiso por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para organizar el traslado que había previsto hoy de pacientes fuera de la Franja palestina por el paso de Rafah, ante su posible reapertura anunciada por Israel.

En total, según detalla Sanidad, para este domingo estaba prevista la salida de 150 gazatíes (50 pacientes y 100 acompañantes). Ninguno de ellos se ha preparado para el viaje de hoy, agrega el Ministerio.

El Ejército israelí había anunciado este viernes que el cruce de Rafah, que conecta Egipto con Gaza y que lleva cerrado desde mayo de 2024, sería reabierto este domingo tanto para la entrada como salida de personas. EFE

