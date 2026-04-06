Sanidad gazatí tilda de «deliberado» el ataque letal israelí contra un convoy médico

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Jerusalén, 6 abr (EFE).- El Ministerio de Salud de Gaza calificó este lunes de «deliberado» el ataque israelí contra un convoy médico en Jan Yunis que causó la muerte de un conductor de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que ha paralizado las evacuaciones médicas por el cruce de Rafah.

«El Ministerio afirma que este ataque directo y deliberado contra personal sanitario y humanitario, sin justificación alguna, refleja la persistencia de las políticas de ocupación destinadas a socavar la labor de las organizaciones humanitarias e imponer mayores restricciones a sus operaciones», añade el texto de condena.

Además, el Ministerio recordó que estos ataques contravienen los principios del derecho internacional humanitario, ya que los trabajadores humanitarios, al igual que los periodistas, nunca pueden convertirse en objetivos militares en un contexto de guerra.

Tras el incidente, la OMS anunció a EFE la suspensión inmediata «hasta nuevo aviso» de unas ya limitadas evacuaciones médicas a través del cruce de Rafah, la única salida para enfermos críticos de la devastada Franja.

El conductor ha sido identificado como Majdi Mustafa Aslan, de 54 años y residente del campo de refugiados de Al Bureij. El vehículo formaba parte de un convoy que trasladaba enfermos desde Gaza a Rafah para ser tratados en Egipto.

Según informaron a EFE fuentes del hospital Mártires de Al Aqsa, el automóvil fue alcanzado por disparos de un tanque israelí, que mataron a Aslan e hirieron a otros dos miembros del personal de la OMS. EFE

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