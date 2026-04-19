Sanidad israelí permite a los hospitales del norte volver a funcionar en la superficie

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Jerusalén, 19 abr (EFE).- El Ministerio de Sanidad de Israel permitió este domingo a los hospitales del norte del país volver a operar en la superficie tras más de 50 días en complejos subterráneos como consecuencia de los ataques de Irán y el grupo chií libanés Hizbulá, informó la cartera en un comunicado.

«De acuerdo con las instrucciones del Comando del Frente Interno y la evaluación de la situación, se ha ordenado a todos los hospitales del norte que reanuden sus operaciones en superficie tras haber estado operativos bajo tierra», anunció.

Sin embargo, Sanidad también ordenó a los hospitales del norte estar preparados por si necesitan volver «bajo tierra en cuestión de horas, si fuera necesario», ante la posibilidad de que las negociaciones con Irán o Hizbulá fracasen.

Hospitales israelíes como el Rambam de Haifa, en el norte, cuentan con complejos subterráneos (normalmente establecidos en parkings bajo tierra) a los que trasladan a los pacientes en caso de escalada bélica.

En el caso del norte, estos centros han permanecido bajo tierra más de 50 días, ante la continuación de los ataques de Hizbulá tras la tregua con Irán.

La entrada en vigor del alto el fuego en el Líbano el jueves ha permitido volver a rebajar las medidas de seguridad en el norte, lo que ha propiciado la decisión de Sanidad.

Dos personas han muerto en el norte de Israel por proyectiles lanzados por Hizbulá desde el Líbano, donde la ofensiva del Ejército israelí (tanto terrestre, en el sur, como aérea a lo largo del país vecino) mató a unas 2.300, incluidos niños, y causó un millón de desplazados. EFE

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