Sanidad pide que se reabra ya paso de Rafah para la salida de miles de enfermos gazatíes

Jerusalén, 27 ene (EFE).- El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza pidió este martes que no se demore más la reapertura del paso de Rafah, en el sur del enclave, para permitir la salida de miles de pacientes gazatíes con enfermedades crónicas, como cáncer, y heridos por la ofensiva de Israel.

«El cierre continuo del cruce fronterizo para impedir la salida de pacientes y heridos está agravando su estado de salud a nivel crítico, poniendo en peligro sus vidas», recoge la nota de Sanidad.

El Ministerio gazatí subrayó que «la escasez de medicamentos, el cierre de la mayoría de los servicios especializados y la destrucción de la infraestructura hospitalaria han agravado las listas de espera para recibir tratamiento en el extranjero».

En Gaza, según los datos de Sanidad, hay 20.000 pacientes con derivaciones médicas completas que están esperando permiso para poder viajar al extranjero y recibir tratamiento médico.

De ese total de pacientes, 4.000 son enfermos de cáncer; otros 4.500 son niños con diferentes patologías y 440 son casos potencialmente mortales, de acuerdo a la información de Sanidad.

«Los pacientes con cáncer se encuentran entre los grupos más afectados y que sufren debido al cierre del cruce fronterizo y a la falta de tratamientos especializados y servicios de diagnóstico», subraya Sanidad.

El paso de Rafah, que conecta Gaza con Egipto, lleva cerrado por orden del Gobierno israelí desde mayo de 2024. Los meses de antes, solo 3.100 pacientes gazatíes pudieron salir a través de este cruce para recibir tratamiento médico en el extranjero, según datos de Sanidad.

Antes de la ofensiva israelí de octubre de 2023, el cruce de Rafah era la principal vía de entrada y salida para los gazatíes, además de ser el punto por donde diariamente entraban centenares de camiones con ayuda humanitaria.

El Gobierno de Benjamín Netanyahu se comprometió ayer a reabrir este cruce una vez Hamás entregara todos los rehenes que tenía en su poder en la Franja.

Con el hallazgo del último rehén localizado ayer por el Ejército israelí en Gaza, ya no quedan cautivos ni vivos ni muertos en la Franja.

Así, Sanidad advierte de que si Israel no da ya el paso de reabrir Rafah habrá «consecuencias sanitarias impredecibles que podrían provocar un aumento de fallecimientos y una lista de espera más larga para derivaciones a tratamiento en el extranjero». EFE

