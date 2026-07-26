Santa Fe debuta en la liga colombiana con una derrota en su visita a Águilas Doradas

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Bogotá, 26 jul (EFE).- Independiente Santa Fe comenzó su participación en el Torneo Finalización colombiano con derrota por 2-1 en su visita a Águilas Doradas este domingo, en una jornada inicial en la que América de Cali debutó con victoria y aún faltan dos partidos por jugarse.

Águilas abrió el marcador al minuto 54 con un tanto de Andrés Ricaurte, pero el conjunto ‘cardenal’ respondió siete minutos después con un penalti transformado por el argentino Nahuel Bustos.

Cuando el empate parecía definitivo, Frank Lozano anotó al minuto 85 el gol que selló el triunfo del equipo antioqueño.

Más temprano, América de Cali derrotó por 2-0 al Internacional de Palmira para comenzar con tres puntos su participación en el torneo.

En la jornada del sábado, el Atlético Bucaramanga sorprendió al vencer por 0-1 a Millonarios en el estadio El Campín, gracias a un gol de Emerson Batalla en el minuto 88, mientras que el Independiente Medellín inició con éxito la era del entrenador Luis Amaranto Perea al imponerse por 3-2 al Deportivo Pasto.

El vigente campeón, Junior de Barranquilla, comenzó la defensa del título con una derrota por 2-1 frente al Deportes Tolima en Ibagué.

La primera fecha se inició el viernes con la victoria de Llaneros por 1-0 sobre Deportivo Pereira y el triunfo del Deportivo Cali por 2-0 frente a Jaguares.

Además, el partido entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional fue aplazado, por lo que el debut oficial del técnico Lucas González con el conjunto verdolaga deberá esperar.

La jornada inaugural concluirá este domingo con los encuentros entre Alianza FC y Fortaleza CEIF, y Once Caldas frente al Cúcuta Deportivo. EFE

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