Santa Fe sufre pero derrota al Unión Magdalena, mientras otros grandes pierden

Bogotá, 14 sep (EFE).- Un laborioso y paciente Independiente Santa Fe derrotó este domingo por 2-0 al Unión Magdalena en la undécima jornada de la liga colombiana, en la que Millonarios, América de Cali y Atlético Nacional perdieron.

Los encargados de desatar el nudo que montó Unión Magdalena fueron el argentino Emmanuel Olivera, en el minuto 77, y Christian Mafla, quien aumentó la ventaja a los 88.

Con esta victoria, el equipo dirigido por el uruguayo Jorge Bava suma 16 unidades, se ubica, por el momento, en el grupo de los ocho clasificados y rompe una racha de tres jornadas sin ganar.

Por otro lado, Atlético Nacional, dirigido por el argentino Javier Gandolfi, vivió una noche de horror el sábado al perder por 0-1 con Atlético Bucaramanga, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Los dirigidos por Leonel Álvarez no fueron brillantes, y solo les bastó aprovechar un cabezazo de Carlos Henao, quien marcó a los 13 minutos del juego.

A partir de ese momento, el conjunto Leopardo defendió la ventaja sin desfallecer. Además, el arquero Aldair Quintana atajó un penalti a Alfredo Morelos, del Atlético Nacional, que tampoco pudo capitalizar la expulsión de Félix Charrupí, cuando iban 51 minutos de juego.

El triunfo de visitante le permite al Atlético Bucaramanga ascender a la tercera casilla con 20 puntos, a uno del líder Junior, que igualó 1-1 con La Equidad.

La jornada tampoco fue beneficiosa para el América de Cali, que sumó otra derrota, esta vez por 0-1 ante Fortaleza, que con su victoria pasó del tercer al segundo puesto de la clasificación con 21 unidades, las mismas del Junior, que gana la posición por mayor diferencia de goles (+9).

Los Diablos Rojos, como no pasaba hacía mucho tiempo, ocupan el último lugar con seis puntos y están prácticamente eliminados de pasar a la siguiente ronda, en la que ocho equipos disputarán el trofeo de campeón del Torneo Finalización.

Millonarios también sufrió en esta jornada un duro revés al caer goleado por 0-3 ante Alianza, que desnudó grandes falencias en el andamiaje de los dirigidos por Hernán Torres.

Millonarios debe cambiar mucho no solo para avanzar a la siguiente fase, sino para devolver la confianza a sus seguidores, que no ven al equipo para pelear por el título.

Al término de once jornadas, Millonarios ocupa la casilla 15 con 11 puntos, lejos del líder Junior y a cinco enteros de Santa Fe, que por el momento cierra el grupo de ocho que pasan a la siguiente ronda.

Por otro lado, el entrenador del Junior, el uruguayo Alfredo Arias, dijo estar contento tras el empate 1-1 ante La Equidad, en Barranquilla, que le permite mantener el liderato de la liga que disputan 20 equipos.

Arias aseguró que no es fácil jugar ante un rival como La Equidad, en el que los 11 jugadores están prácticamente en su propio campo.

De esta jornada faltan por disputarse los partidos entre Deportivo Cali ante Deportivo Pasto, Deportivo Pereira contra Llaneros y Deportes Tolima frente al Boyacá Chicó. EFE

ocm/car