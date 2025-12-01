Santa Lucía celebra elecciones con el primer ministro Pierre aspirando a segundo mandato

Castries, 1 dic (EFE).- Representantes de tres partidos políticos y ocho independientes compiten este lunes en las urnas en la isla caribeña de Santa Lucía, en unos comicios generales en los que el primer ministro Phillip Pierre busca la reelección para un segundo mandato.

Aproximadamente 180.000 residentes están llamados a emitir su voto para elegir un nuevo Gobierno en los 285 colegios electorales repartidos por Santa Lucía.

El Departamento Electoral afirmó que espera unas elecciones generales libres y justas en las que 44 candidatos aspiran a ingresar al Parlamento, de 17 miembros.

El gobernante Partido Laborista de Santa Lucía (SLP, en inglés), liderado por Pierre, que obtuvo 13 escaños en las elecciones generales del 26 de julio de 2021, vuelve a competir por 15 escaños.

Además, ofrece cierto apoyo a dos candidatos independientes: el ex primer ministro Stephenson King y Richard Frederick, quienes también se presentaron a las últimas elecciones como independientes y posteriormente se unieron al Gobierno de Pierre.

El opositor Partido Unido de los Trabajadores (UWP, en inglés) compite por los 17 escaños bajo el liderazgo del ex primer ministro Allen Chastanet, que espera revertir los resultados de 2021, cuando solo obtuvo dos asientos en el Parlamento.

No se espera que el tercer grupo político de la isla, el Partido del Congreso Nacional, tenga un impacto significativo en los comicios de este lunes.

Las elecciones están siendo monitoreadas por equipos de observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comunidad del Caribe (Caricom).

Tanto Pierre como Chastanet se dirigieron a la nación en un intento de último minuto por persuadir a los votantes para que se unieran a sus filas.

Ambos expresaron su confianza en la victoria, haciendo referencia a diversos programas para mejorar la situación socioeconómica del país.

En las últimas elecciones generales, donde se registraron 174.332 personas para votar, la participación fue del 51,47 %, lo que puso en evidencia un descenso constante desde la independencia del Reino Unidos en 1979.

Esta antigua colonia británica es una monarquía parlamentaria que tiene como jefe de Estado a Carlos III, quien designa un gobernador general para desempeñar labores meramente simbólicas.

El jefe del Gobierno es el primer ministro, quien es el presidente del partido que más votos obtiene en las elecciones legislativas. EFE

