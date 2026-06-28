Santiago Arias dice que la derrota en la Copa América les ha ayudado en el Mundial

Compartir

1 minuto

Miami (EE.UU.), 27 jun (EFE).- El lateral colombiano Santiago Arias destacó este sábado que la derrota de Colombia en la última Copa América ha servido para que el grupo madure y aprenda de sus errores durante el Mundial, donde permanece invicto.

«Ya llegamos a una final de una Copa América y por ahí pecamos en algunas cosas. Creo que eso nos ayudó», dijo en la zona mixta posterior al empate 0-0 con Portugal.

El encuentro tuvo lugar en el mismo escenario en el que Colombia perdió aquella final, el Hard Rock Stadium de Miami, aunque esta noche se vio una versión mucho más sólida del que fue el mejor equipo sobre el campo, y solo le faltó el gol.

A Colombia le valía el empate para acabar como primera del grupo K, y aún así propuso mucho más juego que Portugal.

«Sabíamos la clase del partido que jugábamos, pero creo que desde el primer minuto se vio que queríamos salir a ganarlo, salir a mostrar y hacer nuestro fútbol, tuvimos opciones», dijo Arias, hoy titular por Daniel Muñoz.

El rival en dieciseisavos de final será Ghana el próximo 3 de julio en Kansas City, un oponente muy fuerte, que cuenta con «jugadores en grandes equipos» y que no se debe menospreciar, según el lateral.

Además, lanzó un mensaje de optimismo, asegurando que todo el grupo de jugadores está motivado para llegar a ser campeones, aunque mantienen «los pies sobre la tierra». EFE

hbc/car

(video)