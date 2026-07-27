Santiago Leguizamón, el periodista asesinado por el que Paraguay pidió perdón

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Asunción, 27 jul (EFE).- El 26 de abril de 1991 sicarios interceptaron al periodista Santiago Leguizamón y lo asesinaron a tiros en la ciudad de Pedro Juan Caballero, la capital del departamento de Amambay (norte) y fronteriza con Brasil, un hecho por el que, este lunes, 35 años después, el Estado paraguayo ofreció disculpas como parte de un paquete de medidas de reparación.

Ese día, Leguizamón había dejado la Radio Mburucuyá, que fundó en diciembre de 1975, para acudir a un festejo por el día del periodista.

Su colega Humberto Rubín le había recomendado que se cuidara ante las amenazas que recibía por sus denuncias contra las mafias locales y brasileñas que operaban en la ciudad, a las que respondió, desde su programa de radio, con la convicción que aún le destacan quienes lo conocieron en vida.

«Hay dos clases de muerte, Humberto. Una es la muerte material, la muerte física. Y otra es la muerte cuando uno abandonó la ética y la voluntad de trabajo», dijo.

La frase, que suele reducirse a «prefiero la muerte física a la muerte ética», pone de manifiesto la voluntad de este malogrado periodista, escritor, actor, empresario de medios y hasta dirigente deportivo que anhelaba con ver desarrollado el norte de Paraguay, destacó hoy su hijo, el activista de derechos humanos Dante Leguizamón.

«La mafia trató de acallar su voz, pero solo se lo llevaron físicamente», afirmó Dante Leguizamón durante el acto de desagravio organizado por el Estado paraguayo en cumplimiento con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Dante Leguizamón, quien es secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), también afirmó que su padre era un «soñador» que usó la radio como plataforma para ser «la voz de los que no tenían voces», en alusión a las comunidades indígenas y campesinas de Paraguay.

Un periodista comprometido

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Periodistas de Paraguay, Santiago Ortiz, señaló en el mismo acto que Leguizamón era un periodista «comprometido» con la verdad, con su comunidad y con el deseo de construir un Paraguay más justo, libre y soberano.

«El mejor honor que podemos rendirle es seguir defendiendo un periodismo valiente y profundamente comprometido con el interés público», agregó.

Además del evento público de desagravio, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena la creación de una comisión técnica para esclarecer el asesinato, el impulso de una ley para la protección integral de los periodistas paraguayos y la reinstalación del Premio de Periodismo Santiago Leguizamón.

Sin embargo, el Estado paraguayo aún no ha avanzado en el cumplimiento de estas últimas medidas, a las que el hijo de la víctima llamó a atender.

«El impacto que tuvo el asesinato debe convertirse en políticas públicas contra la impunidad en los asesinatos periodistas. Debe convertirse en políticas públicas de protección contra la violencia hacia periodistas y debe convertirse en políticas públicas de protección de periodistas», enfatizó Dante Leguizamón. EFE

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