Santiago Peña defendió el potencial de los recursos de Paraguay ante empresarios en Italia

Roma, 16 oct (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, en visita a Italia, mantuvo este jueves una reunión con empresarios y autoridades italianas para fortalecer las relaciones económicas y de cooperación entre Paraguay, Italia y la Unión Europea y en la que defendió el potencial de recursos del país.

La reunión fue celebrada por la organización Internacional Italo-Latinoamericana (IILA) y contó con la presencia desubsecretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional,Giorgio Silli, delegadosde los países miembros de IILA; y numerosos representantes de los sectores económico, empresarial e institucional italiano.

«La reunión tuvo como objetivo explorar las oportunidades que ofrecen la estrategia European Global Gateway y las iniciativas financiadas por la UE que apoyan inversiones sostenibles y asociaciones estratégicas muchas de las cuales involucran directamente a Paraguay», informó el IILA

En su discurso, informó el organismo, el mandatario, tras un repaso de la historia del país y su evolución hasta su actual contexto político, social y económico, expuso a los participantes «las perspectivas de desarrollo e inversión de Paraguay , destacando la estabilidad del país, el potencial de sus recursos naturales y humanos, y su creciente importancia en el contexto geopolítico y económico regional»,

Destacó la importancia de «políticas fiscales que incentiven la inversión extranjera directa, una población joven conun potencial de productividad sin explotar, un sector agrícola desarrollado que avance hacia la sostenibilidad, unamatriz energética basada en gran medida en fuentes sostenibles y un papel comprometido y proactivo en el Mercosur, también a la luz de la firma del Acuerdo con la UE».

En la reunión estuvieron presentes empresas italianas como las energéticas Acea, Enel y Telespazio. EFE

