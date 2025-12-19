Santiago Peña desestima críticas por la reunión no oficial con nueve magistrados

Asunción, 19 dic (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, desestimó este viernes las críticas a la reunión no oficial que sostuvo hace dos semanas con seis de los nueve miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al indicar que fue «una de las muchas» que mantiene como gobernante, pero que llevó a la oposición a cuestionar la imparcialidad de estos jueces y a exigir sus renuncias.

«No fue una reunión secreta, fue una de las muchas reuniones que tengo yo como presidente de la república», dijo Peña a periodistas quien viajó hasta la localidad de ciudad de Arroyito, en el departamento de Concepción (norte), para visitar el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI).

El mandatario aseveró que la cita configuró un «diálogo» entre líderes de los poderes públicos, y que trabajó con los jueces en «diferentes áreas de colaboración», que no especificó.

De igual forma, negó, sin ofrecer mayores detalles, que el líder de su partido y exmandatario Horacio Cartes (2013-2018) hubiera asistido al encuentro, ante versiones que daban por hecho la presencia del líder político.

La reunión, que saltó a las primeras planas de la prensa local hace dos semanas, se celebró en ‘Mburuvicha Róga’, nombre en guaraní de la residencia del presidente de Paraguay.

Según las filtraciones, participaron los ministros del Supremo César Diesel, Eugenio Jiménez Rolón, María Llanes, César Garay, Luis Benítez y Alberto Martínez.

Rolón confirmó hace días que acudió a la conversación, que la oposición calificó de «conciliábulo mafioso» en un documento en el que también exigió la renuncia de los jueces.

«Renuncien por perjuros, han traicionado la confianza del pueblo porque son incapaces de comportarse con coraje cívico y honestidad intelectual en el ejercicio del cargo», instó la exsenadora opositora Kattya González, al leer el lunes un documento ante periodistas y una centena de manifestantes frente al Palacio de Justicia.

La oposición también apuntó en su texto que el encuentro pone en tela de juicio la imparcialidad del Supremo, al tiempo que denunció su matiz «partidista» por la supuesta participación de Cartes. EFE

