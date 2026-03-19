Santillana lanza en México UNOibuddy, IA que «no da respuestas» y busca enseñar a pensar

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Ciudad de México, 18 mar (EFE).- Una inteligencia artificial que «no da respuestas», sino que guía a los estudiantes para encontrar por sí mismos las soluciones, es la apuesta de Santillana con UNOibuddy, un tutor educativo inspirado en el método socrático que incluso detiene conversaciones personales, según explicó a EFE este miércoles Manuel Meza, gerente senior de Producto en Santillana México.

«ChatGPT te resuelve la tarea (…) UNOibuddy no te resuelve la tarea, te ayuda a que tú la resuelvas», apuntó Meza, antes de la presentación de la tecnología en la Ciudad de México.

A diferencia de otras herramientas de inteligencia artificial (IA), este tutor no recurre a información general de internet, sino que opera en un entorno controlado y enfocado en los contenidos educativos de Santillana -que reúnen más de 60 años de desarrollo editorial-, lo que evita que se desvíe hacia otros temas o de respuestas inmediatas, detalló.

En lugar de responder directamente, agregó Meza, esta IA plantea preguntas, ofrece pistas y construye un camino para que el estudiante llegue por sí mismo al resultado.

«No te voy a explicar qué es una fracción, te voy a dar ejemplos para que tú me digas qué es una fracción», expuso.

Inspirado en la mayéutica de Sócrates, añadió, el sistema «simula» este método al guiar al alumno mediante preguntas, ejemplos y pistas para construir conocimiento, en lugar de ofrecer respuestas directas.

Diseñada para mantener la conversación en un entorno estrictamente académico, la herramienta evita responder a preguntas personales o emocionales y, en esos casos, puede incluso generar alertas para la escuela, indicó el experto.

«No puedo ayudarte con eso, mis intereses son académicos», ejemplificó sobre cómo respondería la IA.

Además, UNOibuddy «detiene la conversación y lanza una alarma», lo que permite a la escuela identificar posibles situaciones de riesgo y dar seguimiento.

Meza señaló que este diseño responde a patrones observados en el uso de este tipo de tecnologías, donde «80 % de las interacciones» están relacionadas «con sus emociones», especialmente entre adolescentes.

Un «copiloto» del docente

En el aula, la herramienta se plantea como un apoyo y no como un sustituto del docente, quien «lleva el volante», -explicó Meza-, mientras la tecnología actúa como un «copiloto» que refuerza contenidos y acompaña procesos de aprendizaje sin desplazar la enseñanza tradicional.

La apuesta, dijo, es avanzar hacia un modelo de aprendizaje más personalizado, en el que la tecnología acompañe de forma constante el desarrollo del estudiante.

«Será una voz que acompaña a cada estudiante en su recorrido cognitivo», concluyó Meza sobre el potencial de esta tecnología, que comenzará a implementarse a escala en la red de colegios de UNOi.

La herramienta forma parte del ecosistema educativo de UNOi, una red de más de 400 colegios en México donde comenzará a implementarse a partir de agosto. El sistema ya opera en Colombia, con unos 30.000 estudiantes, y se prevé su expansión a Brasil en el próximo año. EFE

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