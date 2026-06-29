Santilli, el experonista cercano a Macri elegido por Milei para frenar el escándalo Adorni

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Buenos Aires, 28 jun (EFE).- El actual ministro del Interior de Argentina, Diego Santilli, fue elegido como nuevo jefe de Gabinete por el presidente Javier Milei por su experiencia política, iniciada en el peronismo y luego desarrollada al interior del partido del exmandatario Mauricio Macri, para aplacar el escándalo desatado por su antecesor, Manuel Adorni, investigado por corrupción.

Contador público y diputado nacional hasta su incorporación al Poder Ejecutivo, Santilli llega al principal cargo de coordinación del Gobierno tras más de dos décadas de carrera política, un recorrido que comenzó en el peronismo porteño, continuó bajo el liderazgo de Macri y culminó con su integración al proyecto político de Milei, con el que ascendió rápido.

Uno de los principales impulsores de la alianza entre Propuesta Repúblicana (Pro), el partido del expresidente Macri (2015-2019) y el espacio de Milei, La Libertad Avanza, tiene la capacidad de acercar posiciones aliadas de cara a las batallas legislativas que el Ejecutivo tiene por delante en el Congreso.

Ese acercamiento terminó de sellarse en las elecciones legislativas de 2025, cuando encabezó la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires con el apoyo del Pro, en reemplazo del entonces diputado José Luis Espert, quien provocó otro gran escándalo en el Gobierno tras ser denunciado e investigado judicialmente por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Contra los pronósticos de las encuestas, la nómina fue la más votada del mayor distrito electoral del país y contribuyó al amplio triunfo del oficialismo.

Santilli cuenta, además, con otra gran fortaleza: tiene diálogo con los distintos sectores del Gobierno de Milei, que hoy se enfrentan en una descarnada interna.

Hijo de Hugo Santilli, histórico dirigente del club River Plate y expresidente del Banco de la Nación Argentina, y de la tarotista María Luisa Forchieri, es fanático del fútbol y apasionado del automovilismo.

Tras iniciarse en el Partido Justicialista de la ciudad de Buenos Aires, se incorporó en 2003 a Compromiso para el Cambio, el espacio liderado por Macri que más tarde daría origen al Pro.

Desde entonces ocupó distintos cargos de gestión, entre ellos ministro de Ambiente y Espacio Público durante la administración de Macri en la capital argentina y vicejefe de Gobierno entre 2015 y 2021, bajo la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

Durante ese período también estuvo al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, que implementó un sistema de reconocimiento facial en cámaras de seguridad de la ciudad que posteriormente fue suspendido por la Justicia por considerar que se había implementado fuera de la normativa vigente y sin mecanismos de control.

En 2021 su nombre apareció en la investigación periodística internacional Pandora Papers, que reveló estructuras societarias radicadas en jurisdicciones consideradas paraísos fiscales utilizadas por dirigentes políticos, empresarios y otras personalidades de distintos países.

Fuera de la política, Santilli mantuvo durante años una relación con la periodista Nancy Pazos, con quien tuvo tres hijos.

De estilo dialoguista y con experiencia tanto en la gestión como en la construcción de acuerdos políticos, Santilli afrontará ahora el desafío de conducir la Jefatura de Gabinete en un momento delicado para el Ejecutivo, obligado a reorganizar su principal área de coordinación tras la salida de Adorni y bajo la presión de mantener cohesionada la alianza entre el oficialismo y los sectores del Pro que decidieron acompañar a Milei. EFE

fpe/rrt