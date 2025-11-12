Santilli busca apoyo de los gobernadores argentinos en su debut como ministro del Interior

Buenos Aires, 12 nov (EFE) .- El nuevo ministro del Interior de Argentina, Diego Santilli, comienza este miércoles una serie de reuniones con gobernadores afines al presidente Javier Milei, en busca del apoyo que el Gobierno nacional necesita para implementar las reformas en materia laboral, tributaria y penal que prometió al inicio de la gestión.

Santilli, quien asumió el martes como ministro del Interior, se reunirá este miércoles con el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, uno de los máximos aliados de la Administración Milei.

El jueves, en tanto, recibirá en la sede del Ejecutivo al gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, quien ha colaborado en el pasado con la administración nacional.

Santilli viajará el viernes a la provincia de Mendoza para encontrarse con el gobernador Alfredo Cornejo y el sábado irá a Neuquén, provincia donde mantendrá una reunión con el mandatario local, Rolando Figueroa.

El diálogo con los gobernadores se produce en medio de una importante reestructuración del Gabinete de Milei, tras el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre y de cara a la segunda mitad de la gestión.

El resultado electoral permitirá al mandatario ultraderechista contar con una mayor representación en ambas cámaras del Congreso a partir del próximo 10 de diciembre, pero seguirá necesitando del apoyo de otros bloques -algunos liderados por gobernadores provinciales- para impulsar las reformas que ha prometido y que le han recomendado tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como Estados Unidos, que brindó un importante respaldo económico y político al Gobierno Milei en la antesala de los más recientes comicios.

Tras mantener un enfrentamiento abierto con buena parte de los mandatarios provinciales, que resultó en importantes derrotas en el Congreso e incluso en la creación de un frente electoral opositor comandado por varios gobernadores de peso, el Gobierno de Milei ha implementado ahora una nueva estrategia en busca de consensos que le otorguen mayor gobernabilidad y le permitan llevar a cabo las profundas reestructuraciones que impulsa desde su llegada a la Presidencia. EFE

