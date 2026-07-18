Santo Tomé y Príncipe celebra elecciones presidenciales tras años de crisis política

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Nairobi, 18 jul (EFE).- Santo Tomé y Príncipe, el segundo país más pequeño de África, celebra este domingo unos comicios presidenciales que se presentan como una prueba para la estabilidad de su sistema democrático, después de la crisis política en la que se ha visto inmersa en los últimos años esta nación insular del golfo de Guinea.

Más de 142.000 electores, de una población total de unas 240.000 personas, están llamados a las urnas en 359 colegios electorales en el territorio nacional y en la diáspora, incluyendo países africanos y europeos, según la Comisión Electoral Nacional (CEN).

Los santotomenses elegirán a su próximo presidente por un mandato de cinco años (renovable una vez), en un escenario marcado por la crisis causada por la disolución del Gobierno en enero de 2025 por parte del actual presidente, Carlos Vila Nova.

Nova argumentó entonces en un decreto que la actuación del Ejecutivo había estado «marcada por una notable incapacidad para ofrecer soluciones asequibles y compatibles con el grado de problemas existentes».

Además, acusó al entonces primer ministro y antiguo aliado suyo, Patrice Trovoada, de «períodos frecuentes y prolongados de ausencia (…) del territorio nacional» que no se traducían «en beneficios visibles para el Estado y el pueblo de Santo Tomé».

Esta decisión provocó una ruptura en el seno del partido de ambos, Acción Democrática Independiente (ADI, centroderecha), que ha hecho que Nova, de 66 años, busque ahora la reelección como candidato independiente.

«El presidente de la República es el equilibrio de la nación. Mantiene todas las instituciones funcionando como deben (…) Seguiré luchando para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades», afirmó el jefe de Estado en un acto de campaña a principios de mes julio.

Nova cuenta con el apoyo de la mayoría de partidos del país, incluida la principal coalición opositora, el Movimiento para la Liberación de Santo Tomé y Príncipe-Partido Social Demócrata (MLSTP-PSD, centroizquierda), que optó por no presentar un candidato propio.

Su principal rival en las urnas es Nito d’Abreu, diputado y líder parlamentario de ADI, cuya candidatura cuenta con el apoyo de varios partidos también, como el Movimiento de Ciudadanos Independientes-Partido Socialista (MCI-PS) o el Partido Unidad Nacional (PUN).

D’Abreu ha prometido «construir un nuevo Santo Tomé y Príncipe», donde todas las personas puedan gozar de «unas condiciones mínimas».

También compiten por la Jefatura del Estado el abogado Miques João y el también jurista y exvicepresidente de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) Eugénio Tiny.

Posición estratégica

Situado a unos 250 kilómetros de la costa noroeste de Gabón, Santo Tomé y Príncipe exporta productos como cacao y café y también vive de la agricultura, la pesca y el turismo, pero depende en gran medida de la ayuda internacional.

Pese a su pequeño tamaño (solo por detrás de Seychelles en África), tiene una gran importancia estratégica por su localización, cerca de valiosas reservas de hidrocarburos en alta mar, rutas de narcotráfico desde América Latina hacia Europa y en una zona golpeada por la piratería.

Por este motivo, el país ha mantenido vínculos en materia de seguridad marítima con países africanos costeros, la Unión Europea (UE), Portugal (su exmetrópoli) y Estados Unidos, así como Rusia, país con el que firmó en 2024 un acuerdo de defensa y seguridad.

Santo Tomé y Príncipe ha sido reconocido por su entorno abierto para los medios y la sociedad civil, aunque la pobreza y la corrupción lastran el funcionamiento de las instituciones.

La estabilidad del país se vio golpeada en noviembre de 2022, cuando las Fuerzas Armadas frenaron una supuesta intentona golpista, después de que cuatro hombres armados asaltaran el cuartel general del Ejército en la capital, Santo Tomé.

Tras ese episodio fueron detenidos un expresidente de la Asamblea Nacional y un exmilitar.

Varias misiones internacionales observarán las elecciones de este domingo, incluyendo las de la UE, la Unión Africana (UA) y la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP). EFE

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