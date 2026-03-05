Santos: Colombia necesita un presidente que pueda «generar un mínimo de consenso»

Jaime Ortega Carrascal

Bogotá, 5 mar (EFE).- El exmandatario colombiano y nobel de paz Juan Manuel Santos asegura que el país debe elegir este año un presidente que pueda «generar un mínimo de consenso» para enfrentar los problemas nacionales y considera «contraproducente» la propuesta de una asamblea constituyente defendida por el Gobierno, del que afirma que ha hecho muy poco por la paz.

Cuando dejó la Presidencia, Santos (2010-2018) decidió que no se metería más en asuntos de elecciones porque «los expresidentes en materia de contiendas electorales entre más calladitos son más bonitos», dice en una entrevista con EFE, pero eso no le impide opinar sobre el futuro del país.

En ese sentido, espera que en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el próximo 31 de mayo, no se concrete la «tendencia a irse a los extremos por parte del electorado» que, según las encuestas, tiene como favoritos al senador de izquierdas Iván Cepeda y al ultraderechista Abelardo de la Espriella.

«Ojalá no suceda eso, ni la extrema derecha ni la extrema izquierda, por una razón muy sencilla: el presidente que se posesione el 7 de agosto va a heredar unos problemas muy serios, que necesita resolverlos con un mínimo de consenso del país para hacer aprobar las reformas y las leyes. Los extremos lo que generan es una resistencia a la gobernabilidad», explica.

En su opinión, el centro es la mejor alternativa pero «en todas las democracias se ha vuelto más difícil defender» esa idea porque «la polarización, estimulada entre otras por las redes sociales, llega a las emociones, al corazón, y eso estimula más que los argumentos que llegan a la cabeza».

«El centro es moderación, es lo que puede generar un mínimo de consensos para resolver los problemas», subraya, y cita a George Washington, primer presidente de EE.UU., que «cuando se despidió de la vida pública dijo: ‘No se les olvide una palabra fundamental para preservar la democracia: moderación'».

Rechazo a la constituyente

A Santos tampoco le gusta la idea de una asamblea constituyente para reformar la Constitución, defendida por el presidente Gustavo Petro como camino para hacer las transformaciones que le rechazó el Congreso.

«No soy partidario, creo que no se necesita una constituyente en este momento, con un país que está bastante polarizado sería contraproducente, de manera que no, no la apoyo», afirma.

A pesar de la polarización reinante, Santos confía en que la democracia colombiana prevalecerá sobre las disputas y el caudillismo que han marcado la vida nacional en los últimos años.

«Creo que nuestras instituciones han demostrado ser suficientemente fuertes para preservar la democracia y eso es algo de lo que tenemos que ser conscientes los colombianos. Las democracias no deben depender de las personas, eso también lo decía George Washington, sino de las instituciones», expresa.

La esperanza de la paz

En cuanto a la aplicación del acuerdo de paz que firmó en noviembre de 2016 con el máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, afirma que no está satisfecho con lo hecho por sus sucesores en la Presidencia y siente que el país está «muy lejos» de cumplir lo pactado.

«Ha habido avances porque comenzamos de cero, pero avances que no han sido suficientes. El gobierno anterior (de Iván Duque) inclusive hizo campaña en contra del acuerdo de paz, hizo muy poco. Y este gobierno (de Petro), que hizo una campaña a favor de la implementación del acuerdo de paz, pues también ha hecho muy poco», señala.

En el caso del Gobierno de Petro, afirma que eso ha ocurrido «por falta de gestión, por falta de coordinación, por falta de verdadera voluntad política y porque se inventó su ‘paz total’ «para negociar con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y otros grupos armados ilegales «a expensas del acuerdo de paz con las FARC».

«Infortunadamente la ‘paz total’ lo que ha hecho es en cierta forma impedir que se implemente el acuerdo de paz con las FARC», dice, y pone como ejemplo el asesinato de 479 firmantes de paz entre 2017 y lo que va de este año.

El expresidente afirma que «una parte importante» de esos asesinatos han sido cometidos por «las disidencias de las FARC y los grupos criminales (a los) que la ‘paz total’ les ha dado identidad».

Santos considera «preocupante» el deterioro de la seguridad por el crecimiento de grupos criminales «con mentalidades mafiosas» para «controlar el territorio» con el fin de manejar «los negocios, el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión», problema «que estamos viendo en muchas zonas del país».

«Los grupos comenzaron a fortalecerse durante el gobierno anterior por no implementar el acuerdo de paz y este gobierno, con su ‘paz total’, les ha abierto las puertas para fortalecerse aún más», señala.

El expresidente concluye: «Espero que el gobierno entrante se dé cuenta que la mejor forma de salir adelante es implementando el acuerdo de paz». EFE

