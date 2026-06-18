Santos elogia acuerdo entre EE.UU. e Irán que servirá para solución negociada al conflicto

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Bogotá, 18 jun (EFE).- El expresidente colombiano y premio Nobel de la Paz de 2016, Juan Manuel Santos, elogió este jueves el acuerdo inicial firmado la víspera por Estados Unidos e Irán para poner fin a la confrontación entre ambas naciones y que permitirá la consolidación de un acuerdo de paz definitivo.

Para Santos, que fue presidente colombiano entre 2010 y 2018, el acuerdo inicial firmado por los mandatarios de Estados Unidos, Donald Trump, y de Irán, Masud Pezeshkian, «es bienvenido y representa un giro, al pasar de la confrontación militar a la diplomacia».

«Poner fin a las hostilidades (incluidas las del Líbano), reabrir el estrecho de Ormuz y establecer un marco para negociar las sanciones y el programa nuclear iraní son pasos indispensables hacia una paz duradera en la región», señala Santos en un pronunciamiento difundido por la organización The Elders.

El exmandatario, que logró poner fin al conflicto armado con la guerrilla de las FARC durante su Gobierno en Colombia, añadió que si bien «aún queda mucho por negociar y nadie debe subestimar la complejidad del camino por delante», su experiencia le ha enseñado que «avanzar exigirá paciencia, perseverancia y buena fe de todas las partes».

«Por difícil que sea, la diplomacia basada en el respeto al derecho internacional sigue siendo el único camino viable. Una negociación difícil siempre será mejor que una guerra innecesaria», añade Santos.

Estados Unidos e Irán firmaron el miércoles, de forma telemática, un memorando de entendimiento para empezar a poner fin a la guerra y, según la información difundida por Washington, ordena el fin de las operaciones militares y abre un plazo para negociar un pacto definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones.

El acuerdo de Islamabad, como se le conoce al documento que empezó a negociarse hace tres meses en la capital de Pakistán, fue sellado desde Teherán y desde el Palacio de Versalles, en París, donde estaba Trump al acudir a la cumbre del G7.

El texto también fija el fin de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano, donde Israel mantiene una ofensiva contra la milicia chií Hizbulá, aliada de Teherán. EFE

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