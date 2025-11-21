Sanz, Trueno, Camilo y Fonseca, entre los estrenos semanales y con sabor navideño

Miami (EE.UU.), 21 nov (EFE).- Los estrenos musicales llegan esta semana con segundas partes de discos y los primeros temas navideños: El español Alejandro Sanz lanzó un álbum que amplía su último EP, el argentino Trueno compartió una recopilación de sus éxitos grabada en un concierto inédito en vivo y el colombiano Fonseca estrenó la temporada festiva invitando a ‘Celebrar’.

Asimismo, la argentina María Becerra publicó su tercer álbum ‘Quimera’, la pareja Camilo y Evaluna y Fonseca se inspiraron en la Navidad para nuevas canciones y el puertorriqueño Ñejo compartió su segundo álbum.

La colombiana Fariana estrenó también nuevo disco, su compatriota Juan Duque presentó un reguetón y Deorro se unió a los mexicanos La Adictiva.

Alejandro Sanz lanza nuevo disco ‘¿Y ahora qué +?’

La superestrella española Alejandro Sanz lanzó ‘¿Y ahora qué +?’, el álbum que amplía el EP que compartió a mediados de año con seis temas inéditos y colaboraciones con artistas como Rels B, Carín León y Elena Rose, entre ellos ‘No me tires flores’ y también ‘Las guapas’, que interpretó en los Grammy Latinos 2025, donde además se llevó dos premios y elevó a 24 su total de reconocimientos recibidos en la historia de los galardones.

Trueno comparte EP del ‘Red Bull Symphonic’

El rapero argentino Trueno, ganador del Grammy Latino 2025 a mejor canción de rap/hip-hop por ‘Fresh’, publicó el EP ‘Red Bull Symphonic’, una recopilación de éxitos como ‘Mamichula’, ‘Real Gangsta Love’ y ‘Tranky funky’, grabados en vivo en el Teatro Coliseo de Buenos Aires junto a una orquesta de 40 músicos, convirtiéndose en el primer artista latino en encabezar un espectáculo de este formato.

Fonseca invita a ‘Celebrar’ la temporada navideña

Fonseca estrenó la temporada navideña con el sencillo ‘Celebrar’, con ritmos tradicionales como el vallenato que reivindica la gratitud: «Me alegra el corazón agradecerle a la vida por medio de mis canciones y presenciar lo que eso genera en los conciertos», afirmó el cantautor.

La nena de argentina y sus cuatro caras de ‘Quimera’

‘La nena de argentina’, María Becerra, publicó ‘Quimera’, su tercer álbum de estudio, en el que adopta varios alter egos, inspirándose en la criatura híbrida e inclasificable de la mitología griega, para explorar distintas identidades, emociones, estéticas y universos musicales: Shanina (dragón), Gladys (cabra), Jojo (león) y Maite (águila).

Camilo y Evaluna versionan un clásico de Navidad

El colombiano Camilo y la venezolana Evaluna se unieron en ‘Navidad en cada esquina’, una versión en español del clásico navideño ‘It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas’, interpretada originalmente por Bing Crosby, que ahora incorpora referencias sonoras a Colombia, Venezuela y Estados Unidos, países entre los que la pareja desarrolló su historia personal y artística.

Ñejo comparte su segundo álbum

El puertorriqueño Ñejo lanzó ‘Yo soy la fama Vol.2’, la continuación de su primer álbum homónimo de 2014 tras la separación del dúo que formaba con Dalmata, en la que reúne a artistas de distintas generaciones del reguetón, situados entre Puerto Rico, Colombia, España y México, y que llega tras el éxito de ‘Princesa’, con el colombiano Feid.

Fariana estrena ‘Música para bailar’

La colombiana Fariana estrenó su nuevo disco ‘Música para bailar’, un proyecto que celebra los ritmos caribeños y el merengue que marcaron su infancia y sus primeros pasos en la industria, a partir de diez temas, entre ellos ‘Me muevo’ y ‘Sabré olvidar, un homenaje al ícono colombiano Joe Arroyo.

Juan Duque lanza su nuevo sencillo ‘Rayitos’

El cantante colombiano Juan Duque presentó ‘Rayitos’, un reguetón lento y romántico, donde imagina un escenario en el que el dinero no fuera un problema y solo importara vivir el momento con el amor de tu vida.

Deorro se une con La Adictiva en ‘El tomate’

El productor y DJ estadounidense Deorro, quien ha trabajado con Pitbull y Thalía, se unió al grupo mexicano La Adictiva para el estreno de ‘El tomate’, que fusiona ritmos electrónicos y de banda sinaloense, tras sus recientes lanzamientos ‘Tranki’, junto a Alexia Mariel y Rayben, y ‘Vamos a la playa (remix)’, con Sammy & Lesen y Loona. EFE

