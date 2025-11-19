SAP colaborará con más empresas francesas de inteligencia artificial

1 minuto

Fráncfort (Alemania), 19 nov (EFE).- El fabricante alemán de software para empresas SAP inició una colaboración con el sector francés de la inteligencia artificial, que incluye nuevas alianzas y la ampliación de existentes con Bleu, Capgemini y Mistral AI.

SAP informó este miércoles de que «la colaboración combinará la experiencia de SAP en aplicaciones empresariales con el dinámico ecosistema de IA de Francia para crear soluciones de nube soberana seguras».

Esta alianza también contribuirá a impulsar la transformación digital de Europa uno de los objetivos de Francia y Alemania, que el martes celebraron en Berlín la Cumbre sobre Soberanía Digital Europea.

«Al unir fuerzas con el ecosistema de IA de primer nivel de Francia, SAP está contribuyendo a construir una base digital fiable para Europa, donde la innovación sea abierta, los datos estén protegidos y la tecnología esté verdaderamente al servicio de las personas y el progreso», dijo el consejero delegado de SAP, Christian Klein.

Bleu y Delos Cloud se asistirán mutuamente en situaciones de crisis y emergencia graves como conflictos militares o ciberataques.

SAP y Capgemini lanzarán una alianza tecnológica soberana, que proporcionará a las organizaciones europeas acceso a servicios de gestión y migración de datos empresariales, infraestructura en la nube y plataformas de automatización, así como a capacidades de IA para las industrias europeas. EFE

aia /pddp