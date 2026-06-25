Saqueos en comercios en zonas de la costa central de Venezuela afectadas por los seísmos

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La Guaira (Venezuela), 25 jun (EFE).- Decenas de personas asaltaron este jueves en la localidad venezolana de La Guaira (norte) varios de los comercios destruidos por dos terremotos ocurridos el miércoles en este país suramericano, que ha vivido en las últimas horas una treintena de réplicas.

Subiéndose a los tejados de varios establecimientos desplomados y hasta atravesando calles totalmente rotas, grupos de personas entraron, como pudieron, a estos locales para llevarse alimentos, medicinas y hasta electrodomésticos como televisores, lavadoras o aires acondicionados.

Algunos sacaban los productos de sus cajas y se los llevaban en bolsas.

EFE pudo acceder a una de las sedes de las franquicias de farmacias del país, Farmatodo, en la zona conocida como Caribe y observó cómo sus anaqueles quedaron totalmente vacíos.

«De un momento a otro (…) Comenzaron a romper una pared que es donde estaban chucherías (golosinas), refrescos y demás (…) y yo estaba aquí cargando mi teléfono», contó a EFE Gabriel Aldana, de 18 años y residente de la ciudad de Caraballeda.

Equipos antimotines bajaban por la vía que comunica a La Guaira con Caracas mientras ocurrían estos saqueos.

El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, que, según los datos más recientes, causaron al menos 188 muertos y 1.520 heridos.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un «doblete sísmico», un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona. EFE

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