Saqueos en medios del caos en zonas más golpeadas por el doble terremoto en Venezuela

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Catia La Mar (Venezuela), 26 jun (EFE).- Cientos de personas saquearon este viernes comercios en el centro de la localidad de Catia La Mar (centro de Venezuela), una de las más golpeadas por los terremotos ocurridos el miércoles en el país.

Salieron de los negocios cargando grandes bolsas de comida y bebidas, en un ambiente de crispación, mucha tensión y angustia.

Aunque la policía está desplegada en muchas zonas, la cantidad de gente en las calles los rebasa.

EFE presenció el saqueo de al menos tres comercios.

Minutos después llegaba a la zona un gran contingente de camiones con la bandera de China, un estrecho aliado de Venezuela, con ayuda.

También personas particulares han llevado a la zona víveres en camiones y coches particulares.

Agua, harinas, arroz, enlatados, aceite y hasta prendas de vestir han sido entregados a los damnificados.

En un terminal se habilitó un espacio para el suministro de alimentos y otros productos básicos, entre ellos pañales para bebés o adultos mayores.

Allí, en una larga fila y bajo un fuerte sol, esperaba Yanaika Sanz, de 24 años, junto a un familiar.

«La tragedia de Vargas se repitió, es triste, Dios sabe por qué pasan las cosas», dijo a EFE la joven al rememorar el deslave de 1999 que golpeó ese estado, que pasó a llamarse La Guaira desde 2019.

Afirmó que en su sector afortunadamente no hubo daños importantes, pero ante el cierre de comercios y el caos de la ciudad decidió acudir al terminal para buscar algo de ayuda alimentaria.

«Los comercios cerraron y no quieren brindar ayuda, otros sí abrieron y ayudaron de buena fe y están dando colaboración como carne, verduras», apuntó.

En la misma fila se encontraba Ricardo Urbaneja, un asistente administrativo que explicó a EFE que acudió al lugar también en búsqueda de pañales para su bebé de tres semanas.

«Ahorita están dando pañales y por eso me estoy quedando aquí, creo que dan que si latas de atún, una pastica (pasta), un arroz», indicó.

Su casa no sufrió daños y desconoce si tiene familiares afectados, ya que no han podido comunicarse ante la falta de electricidad. EFE

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