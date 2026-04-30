Sara Aagesen destaca que impulsar transición energética es avanzar en soberanía

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Santa Marta (Colombia), 29 abr (EFE).- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Sara Aagesen, destacó este miércoles en la ciudad colombiana de Santa Marta que impulsar la transición energética es avanzar en soberanía al reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

«Avanzar en la transición es avanzar en soberanía, es reducir la dependencia, es evitar que haya nuevas guerras fósiles en el futuro. Al final, el combustible fósil es el poder de unos pocos, pero las energías renovables y esta transición más allá de los combustibles fósiles es la libertad de todos», expresó Aagesen a EFE.

La vicepresidenta tercera se manifestó así tras participar en la primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, que terminó este miércoles en Santa Marta.

En esta ciudad caribeña, delegados de 56 países dialogaron sobre acciones concretas para poner en marcha mecanismos financieros, fiscales, regulatorios y de cooperación internacional que permitan implementar la transición energética.

«El hecho de tener esta primera conferencia ya es un éxito en sí mismo, pero lo más importante es que es una primera conferencia que continúa destacando las alianzas en favor del abandono progresivo de los combustibles, con resultados tangibles de cómo seguir colaborando», añadió.

Aagesen resaltó que hayan participado los gobiernos de 56 países, así como la «sociedad civil, grupos regionales, organizaciones ecologistas, sindicatos, jóvenes, niños con experiencias muy diversas diciendo que existe la tecnología» para la transición, «que es económicamente viable, que esta es una agenda climática, pero también de seguridad energética, de prosperidad».

«La energía está en manos de todos con cada uno de los países haciendo posible esa transición», añadió la alta funcionaria, que señaló que la reunión dio «pasos concretos», como la creación de tres grupos de trabajo: «uno para financiación, otro relacionado con el comercio y cómo avanzar en esa descarbonización y otro de hojas de ruta nacionales y regionales para el abandono progresivo de los combustibles fósiles».

La vicepresidenta tercera destacó también que la segunda edición de esta conferencia se realizará en 2027 en Tuvalu, un pequeño país insular del Pacífico sur que la organizará junto con Irlanda.

«Es importantísimo porque damos continuidad a un proceso que funciona, que es innovador, que va a alimentar el proceso de la Convención Marco de Naciones Unidas para conseguir que los procesos multilaterales sigan estando más vivos que nunca», señaló.

Aagesen subrayó lo representativo que es el hecho de que la conferencia se realice el próximo año en Tuvalu, «un pequeño estado insular que está muy afectado por el cambio climático» porque hay «una urgencia de actuar frente a la emergencia climática, especialmente en esos pequeños estados insulares». EFE

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