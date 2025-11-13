Sara Aagesen es nombrada facilitadora para mitigación en la COP30

1 minuto

Belém (Brasil), 13 nov (EFE).- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica de España, Sara Aagesen, ha sido nombrada facilitadora para la mitigación en la cumbre climática que se celebra en la ciudad brasileña de Belém, según han informado este jueves fuentes oficiales.

Aagesen ha sido propuesta para esas funciones por la presidencia brasileña de la Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU (COP30) y, según han dicho a EFE fuentes de su despacho, se trata de «un rol de relevancia» y «una labor que recae en figuras clave».

Una de las tareas de la ministra será «conducir los debates técnicos y políticos en áreas especialmente sensibles para la negociación climática».

En particular, Aagesen asumirá «la facilitación en el ámbito de la mitigación, uno de los pilares centrales de la cumbre y la cuestión que determina los nuevos compromisos de reducción de emisiones», conocidos por las siglas NDC, han agregado las fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.

De ese modo, la ministra tendrá la labor de orientar las conversaciones entre las partes, promover el entendimiento mutuo y buscar puntos de consenso que permitan avanzar en los acuerdos que se alcancen en el marco de la COP30. EFE

