Sara Aagesen ve oportuno este momento para reaccionar ante el cambio climático

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Santa Marta (Colombia), 28 abr (EFE).- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha asegurado este martes en la ciudad colombiana de Santa Marta que este es el momento oportuno para «reaccionar» ante el cambio climático.

«La ciencia nos lo lleva diciendo mucho tiempo: el cambio climático es el mayor desafío de nuestro tiempo y tenemos que reaccionar, necesitamos soluciones que ya están ahí y una solución que tenemos que construir entre todos viene de la mano de una agenda o una hoja de ruta para esa transición más allá de los combustibles fósiles», ha manifestado Aaegesen.

La alta funcionaria española ha intervenido en la sesión inaugural del segmento de alto nivel de la primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, donde ha señalado que la guerra de Irán es un «momento oportuno» para avanzar en la transición energética.

«Es otra nueva guerra fósil que se suma a la que sigue existiendo en Europa, en Ucrania, que provocan tensiones económicas, de cadenas de suministro, impactos en todos y cada uno de nuestros territorios», ha añadido la vicepresidenta tercera.

Por eso, ha insistido en que «es más importante que nunca emprender acción, porque esta es una agenda climática, pero también de seguridad, económica y de prosperidad y profundamente social».

En la conferencia de Santa Marta las partes dialogan sobre acciones concretas para poner en marcha mecanismos financieros, fiscales, regulatorios y de cooperación internacional que permitan implementar la transición energética.

En ese sentido, Aagesen está convencida de que se realizarán más ediciones de esta conferencia en las que los países y la sociedad civil trabajarán unidos, tenderán puentes y realizarán «nuevas alianzas».

«La ciencia ha puesto encima de la mesa soluciones de eficiencia energética, energías renovables, electrificación, planificaciones, estrategias, transición justa, mecanismos innovadores para financiar y herramientas fiscales. Todas ellas deben ir de la mano de los Gobiernos y los gobiernos regionales, la sociedad civil», ha concluido la ministra española. EFE

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