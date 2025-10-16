Sara Soares: «Brasil y España son los claros candidatos para ganar el primer Mundial»

Rafael Peña

Ceuta, 16 oct (EFE).- La portera internacional brasileña Sara Soares, en las filas del AD Ceuta de la Primera División Iberdrola, tiene claro que las selecciones de Brasil y España son las «claras favoritas» para ganar el primer mundial de fútbol sala femenino y que otras como «Portugal, Italia o Argentina» estarán cerca del pódium.

En una entrevista con EFE, Sara Soares Brandao (Sao Paulo, Brasil, 1994) ha hecho este pronóstico después de que el seleccionador brasileño, Wilson Saboia, haya dado la lista de 14 convocadas para la Copa Mundial que se disputará en Filipinas entre el 21 de noviembre y el 7 de diciembre.

La jugadora, que tiene la doble nacionalidad brasileña y española y que se ha quedado fuera de la lista, ha afirmado que no está en ella pero sí «muy feliz de haber participado en el ciclo y ser incluida en diferentes convocatorias», aunque sabe «que las que están representarán al país de la mejor forma posible».

La portera, que fue campeona con Brasil en el Internacional de Xanxené, entre otros logros, ha acogido con resignación su no presencia en el Mundial al decantarse el seleccionador por Bianca (Stein Cascavel) y Júlia (Nun’Álvares de Portugal).

«Sólo espero que Brasil pueda quedar campeón, pero será complicado porque el fútbol sala femenino ha evolucionado muchísimo, lo cual es bueno, pero espero y confío en llegar a la final y que nos llevemos el título», ha dicho Sara Soares.

La brasileña, que tiene una hermana de 33 años y un hermano de 29 años que juega en Linares (Jaén) en Segunda B, tiene sus apuestas para el Mundial: «España, Portugal, Italia y Argentina estarán peleando por el título, dependiendo de los cruces, pero creo que Brasil y España son los grandes candidatos al título».

Aterrizaje en España

Sara Soares llegó a España en el año 2018 para jugar en el Guadalcacín de Jerez (Cádiz), donde estuvo una temporada y media. Luego jugó otras cuatro campañas en el Torreblanca FC Melilla y otras dos en el Ourense Ontime, antes de firmar este verano por la Agrupación Deportiva Ceuta.

«Mi intención es seguir jugando en España por muchos años porque estoy muy contenta, es un país que me recibió con los brazos abiertos, tengo buenas amistades y estoy muy contenta», ha manifestado.

La jugadora, que deja claro que de su país añora a sus padres (Rosana y Edson), a su familia y la comida de su madre, aspira a seguir aportando su grano de arena para que su actual club siga creciendo.

«Sólo quiero ayudar al equipo con paradas, goles o asistencias y, además, también la meta de llegar a cinco tantos, a ver si lo consigo», dijo.

Sara Soares, que en su país había jugado en las filas del Portuguesa Tiger y el Sao José dos Campos, también aspira a seguir siendo llamada por su selección.

«Es el sueño de cualquier jugadora, sé que las actuales se lo merecen, pero seguiré trabajando para estar en el siguiente Mundial», ha señalado. EFE

