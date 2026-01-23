Sarajevo es hoy la ciudad con el aire más contaminado del mundo

Zagreb, 23 ene (EFE).- La capital de Bosnia-Herzegovina, Sarajevo, es este viernes de nuevo la ciudad con el aire más contaminado del mundo, por delante de Nueva Delhi o El Cairo, con una calidad de aire considerado peligroso, según la clasificación de IQAir, un fabricante suizo de sistemas de purificación.

La ciudad bosnia tiene hoy un índice de calidad de 462, muy por encima del 232 de la capital india o del 220 de la egipcia, ambas con niveles ‘muy insalubres’.

La siguiente ciudad europea con el aire más contaminado este viernes, en el puesto siete, es Breslavia, en Polonia, con una clasificación de ‘insalubre’.

Las ciudades con los mejores valores son Róterdan y Ámsterdam, en Países Bajos, y Sidney, en Australia.

La empresa señala que Sarajevo las concentraciones de PM2.5 (partículas en suspensión) son mucho más altas o 60,5 veces superiores al valor de referencia prescrito por la Organización Mundial de la Salud, lo que provoca una densa niebla tóxica en toda la ciudad y una visibilidad muy reducida.

Las autoridades locales han advertido del peligro que supone esta situación y han recomendado reducir la actividad en el exterior y usar mascarillas, y que las mujeres embarazadas, los mayores, los niños y las personas con problemas respiratorios y cardíacos permanezcan en el interior de sus hogares.

Otras ciudades bosnias, como Tuzla, Zenica o Banja Luka también tienen hoy índices insalubres de calidad del aire.

Es habitual que los índices de contaminación en los Balcanes sean los peores de Europa durante el invierno.

La polución se debe al generalizado uso de combustibles fósiles y madera para la calefacción y para la producción de energía, y se ve agravada porque muchas de las ciudades más afectadas están situadas en valles rodeados de montañas, lo que dificulta la dispersión de los contaminantes.

Alrededor de un 40 % de la contaminación en Sarajevo procede de chimeneas individuales, ya que unos 43.000 hogares utilizan combustibles sólidos para la calefacción.EFE

