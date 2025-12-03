Sarkozy anuncia que promocionará su libro sobre su estancia en la cárcel por toda Francia

París, 3 dic (EFE).- El expresidente francés Nicolas Sarkozy anunció este miércoles que comenzará el próximo 10 de diciembre en París la promoción de su nuevo libro sobre sus vivencias durante las tres semanas que pasó en prisión, debido a una condena de cinco años por corrupción, y proseguirá su promoción por otras ciudades de Francia.

«Estoy muy feliz de volver a Francia para reunirme con mis lectores», anunció el exjefe de Estado en sus redes sociales, en relación con la promoción de ‘Le Journal d’un prisonnier’ (Diario de un prisionero), editado por Fayard, que comenzará en una librería parisina en la tarde del próximo miércoles.

Sarkozy ya recorrió el país hace dos años para firmar ejemplares de su anterior libro, ‘Le Temps des combats’ (El tiempo de las batallas), publicado por la misma editorial.

Esta vez, su gira comienza en París el mismo día de la publicación de su nuevo libro, el 10 de diciembre, y se espera que dos días después viaje a Menton (Alpes Marítimos), donde su hijo Louis se presenta para dirigir la Alcaldía en las elecciones municipales de marzo próximo.

«En prisión, no hay nada que ver ni nada que hacer. Olvido el silencio que no existe en la prisión de La Santé, donde hay tanto que oír. El ruido es, por desgracia, constante. Como en el desierto, la vida interior se fortalece en prisión», escribió Sarkozy hace unas semanas, al anunciar la publicación de su nuevo libro.

Sarkozy, de 70 años, ya había anunciado su intención de escribir sobre su experiencia en la cárcel de la Santé de París, en la que estuvo ingresado entre el 21 de octubre y el 10 de noviembre en una celda especial, separado de los presos comunes por medidas de seguridad.

El exmandatario fue condenado el pasado septiembre a cinco años de cárcel por su implicación en la financiación de la campaña que le permitió convertirse en presidente de Francia en 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi.

Consiguió salir en libertad condicional al alegar que, a la espera de que se resuelva su recurso en un nuevo proceso en apelación en 2026, no había riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.

Por ello se le aplica un régimen bajo control judicial que incluía la prohibición de entrar en relación con el actual ministro de Justicia, su amigo Gérald Darmanin.

En la audiencia en la que se examinó su demanda de liberación condicional, el dirigente conservador, quien sigue defendiendo su inocencia, agradeció «la humanidad excepcional del personal penitenciario», porque habían convertido «la pesadilla de la cárcel en algo soportable».

El periplo judicial del expresidente francés agregó el pasado 26 de noviembre un nuevo revés, después de que el Supremo confirmara la pena a seis meses de cárcel por la financiación irregular de su campaña de 2012 a las elecciones presidenciales, la segunda condena definitiva contra él.

La otra en firme dictada contra él data de 2024 por un caso de corrupción y tráfico de influencias correspondiente a 2014, por el que portó un brazalete electrónico entre febrero y mayo de este año. EFE

