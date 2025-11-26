Sarkozy continua clamando su inocencia tras la nueva condena que considera «inédita»

2 minutos

París, 26 nov (EFE).- El expresidente francés Nicolas Sarkozy reiteró su inocencia tras haber sido condenado de forma definitiva por el Tribunal Supremo por la financiación de la campaña de 2012 y en un mensaje enviado por sus abogados aseguró que los argumentos retenidos son «inéditos», por lo que reflexionan a recurrir a Estrasburgo.

«Sarkozy acata el rechazo de su recurso como siempre ha hecho con las decisiones tomadas en su contra», escriben en un comunicado enviado a medios locales los letrados del presidente ante el Supremo, Patrice Spinosi y Emmanuel Piwnica.

En el mismo recuerdan que durante el proceso en Apelación, en el que acabó condenado a un año de cárcel, la mitad exento de cumplimiento, el tribunal «constató que (Sarkozy) nunca tuvo conocimiento de la superación de los gastos de campaña en 2012 y del desvío de fondos».

Pero el Supremo considera que el candidato es responsable último de esas cuentas, argumento que los abogados consideran que contraviene la jurisprudencia de ese mismo tribunal.

«Disponemos de un precedente favorable sobre el asunto (…) La resolución adoptada contra Nicolas Sarkozy es una vez más inédita», señalan los letrados.

Al respecto, agregan que estudiarán junto al expresidente si recurren el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, al haber agotado ya todas las vías en Francia.

Esta es la segunda condena definitiva pronunciada contra Sarkozy, condenado ya a un año de cárcel en diciembre pasado por un caso de corrupción y tráfico de influencias, pena que pudo cumplir en arresto domiciliario con un brazalete electrónico que llevó entre febrero y mayo pasados.

El que fuera presidente de Francia entre 2007 y 2012 también fue condenado en primera instancia por la financiación con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi para la campaña que le condujo al Eliseo.

El tribunal le impuso el pasado 25 de septiembre una pena de cinco años de cárcel y ordenó que fuera cumplida de forma preventiva, por lo que ingresó en prisión el pasado 21 de octubre, convirtiéndose en el primer expresidente galo entre rejas.

A la vista de su edad, 70 años, la justicia le liberó el 10 de noviembre a la espera del juicio en Apelación previsto para marzo próximo. EFE

lmpg/cat/lar