Sarkozy defiende desde la cárcel su inocencia en caso de financiación libia de su campaña

1 minuto

París, 10 nov (EFE).– El expresidente francés Nicolas Sarkozy compareció por videoconferencia desde la cárcel parisina en la que está preso desde hace 20 días e insistió este lunes en que ha sido víctima de «una manipulación» en el caso de la financiación libia de su campaña electoral en las presidenciales de 2007.

«Estoy seguro de que hubo una manipulación», declaró en la sala del Tribunal de Apelación de París, en relación a los documentos que implicaban a hombres de confianza de su gabinete con el régimen de Muamar Gadafi para obtener dinero para la campaña de las elecciones presidenciales de 2007, que ganó.

Sakozy, de 70 años, compareció desde la prisión de La Santé de París acompañado por dos letrados. Su solicitud de libertad podría resolverse este mismo lunes, por lo que el expresidente podría salir hoy mismo de la cárcel. EFE

