Sarkozy dice que la cárcel es «una pesadilla» antes de saber hoy mismo si saldrá de ella

París, 10 nov (EFE).– El expresidente francés Nicolas Sarkozy describió este lunes la cárcel «como una pesadilla» en su último alegato en videoconferencia antes de saber si el Tribunal de Apelación aceptará su solicitud de libertad, que le será comunicada hoy mismo.

«Quiero agradecer la humanidad excepcional del personal penitenciario porque ellos han convertido esta pesadilla de la cárcel en algo soportable», declaró Sarkozy desde la prisión de La Santé.

El Tribunal de Apelación anunció que comunicará su decisión sobre la solicitud de puesta en libertad del antiguo Jefe de Estado este mismo lunes a las 13:30 horas. EFE

