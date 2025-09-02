Sarkozy está «convencido» de que habrá legislativas anticipadas en Francia

París, 2 sep (EFE).- El conservador Nicolas Sarkozy, presidente de Francia entre 2007 y 2012, dijo estar «convencido» de que habrá legislativas anticipadas por ser «la única opción» a la crisis política en Francia y manifestó su oposición a un nuevo ‘cordón sanitario’ contra la ultraderecha, en caso de que se celebren.

«Tuve la oportunidad de decírselo al presidente de la República (Emmanuel Macron) este verano: estoy convencido de que no habrá otra solución que la disolución (…) sin duda habrá elecciones legislativas anticipadas en unas pocas semanas. Es la única aclaración posible», declaró Sarkozy, en una entrevista publicada este martes en ‘Le Figaro’.

Las declaraciones del expresidente -condenado por corrupción en 2024 y a la espera de un nuevo juicio este mes por financiación ilegal- suceden a seis días de la moción de confianza a la que se someterá el primer ministro, François Bayrou, quien con muchas probabilidades la perderá y tendrá que dimitir, tras solo nueve meses en el cago.

Ante las opciones que tiene Macron por sus prerrogativas constitucionales, puede intentar nombrar a otro primer ministro, quien tendría que lograr el difícil apoyo de la Asamblea Nacional, o convocar legislativas anticipadas, como hizo en junio de 2024 tras el batacazo del macronismo en las europeas.

Otra opción, pedida por la ultraderecha de Marine Le Pen y la izquierda contestataria, es que el propio Macron presente su dimisión y se convoquen presidenciales a dos años de que acabe su mandato (2027).

«Nunca pediré la dimisión del jefe de Estado. No se debe —y no se puede— equiparar a un primer ministro designado con un presidente elegido por los franceses. Emmanuel Macron debe poder cumplir el mandato que le confiaron los franceses. Esa es la República. Tiene sus reglas. Es conveniente respetarlas», opinó.

En caso de legislativas anticipadas, aventuró que no habrá un ‘cordón sanitario’ contra el partido lepenista y se mostró en contra de su puesta en marcha. Sin este ‘cordón’ «se podrían reunir las condiciones para lograr una mayoría, al menos relativa, lo que sería mejor que lo que hay hoy».

Para Sarkozy, el partido de Marine Le Pen (Agrupación Nacional) sí que pertenece al conocido como ‘arco republicano’, un concepto usado en Francia para los partidos que van de los conservadores a la izquierda moderada y con el que se excluye políticamente a los extremos.

«Ellos tienen derecho a presentarse a las elecciones y, por eso, pueden ganarlas si los franceses lo desean», refirió el exmandatario, quien advirtió de que nadie le puede dar lecciones sobre las relaciones con la ultraderecha porque él «jamás pactó con Le Pen padre ni con la hija». EFE

