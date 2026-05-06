Sarkozy evita llevar el brazalete electrónico al que fue condenado

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París, 6 may (EFE).- El expresidente francés Nicolas Sarkozy no tendrá que llevar a partir de este jueves el brazalete electrónico que le impuso la justicia en noviembre pasado tras haber sido condenado a seis meses de arresto domiciliario por la financiación ilegal de su campaña de 2012.

Así lo decidió el juez de aplicación de penas, que eximió al ex jefe del Estado de llevar ese artilugio de control a causa de su elevada edad, 71 años, indica este miércoles la radio RTL.

Una buena noticia para Sarkozy, que afronta estos días una posible tercera condena, esta vez por la financiación con dinero libio de la campaña que le condujo al Elíseo en 2007, caso que está siendo juzgado en apelación tras haberle valido en primera instancia una condena a cinco años de cárcel que le llevó a pasar tres semanas entre rejas, algo que ningún expresidente francés había vivido antes.

Además, el que fuera inquilino del Elíseo entre 2007 y 2012 ya tuvo que llevar un brazalete electrónico entre febrero y mayo de 2025 por una condena a un año de arresto domiciliario dictada en marzo de 2024 por corrupción y tráfico de influencias.

En el caso de la financiación ilegal de su campaña de 2012, Sarkozy intentó no tener que volver a llevar el brazalete electrónico al tratar de fusionar las penas, pero el tribunal se lo rechazó el pasado 9 de marzo.

La decisión del juez de aplicación de penas, dictada este martes, le evitará tener que volver a ponérselo al permitirle comenzar a partir de este jueves un régimen de libertad condicional.

El juicio por la financiación libia, que le podría suponer las penas más duras, acabará el próximo 27 de mayo y la sentencia se espera en noviembre. EFE

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