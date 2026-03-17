Sarkozy no apelará rechazo de justicia a fusionar penas para evitar brazalete electrónico

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París, 17 mar (EFE).- El expresidente francés Nicolas Sarkozy no apelará la decisión del pasado día 9 de la justicia francesa de rechazar su petición de no llevar el brazalete electrónico para purgar la pena impuesta por financiación irregular de su campaña de 2012, al considerar que ya la había purgado en otra condena anterior.

Dos semanas después de que un tribunal rechazara su solicitud de fusión de penas, Sarkozy no apelará esta decisión, según informó hoy su entorno a la radio RTL y a la televisión BFMTV.

Por lo tanto, deberá cumplir su condena de seis meses de prisión en modalidad de arresto domiciliario en el llamado ‘caso Bygmalion’, de financiación ilegal de su campaña electoral de 2012.

El expresidente había solicitado en febrero pasado que su condena se considerara cumplida debido a que había llevado una pulsera electrónica en otro caso similar.

Sarkozy será citado ahora por el juez encargado de la ejecución de las sentencias. Durante esta comparecencia, cuya fecha aún se desconoce, se le informará de los términos de su condena.

Se da por hecho que esta decisión obligará a Sarkozy, de 71 años, a llevar de nuevo un brazalete electrónico para controlar sus seis meses de arresto domiciliario al que fue condenado de forma definitiva en noviembre de 2025 en el ‘caso Bygmalion’.

El que fuera presidente de Francia entre 2007 y 2012 ya llevó ese dispositivo de control durante tres meses a principios del año pasado por la pena impuesta por corrupción y tráfico de influencias por el que había sido definitivamente condenado a un año de cárcel en marzo de 2024.

Por ello, había reclamado a los tribunales que le dispensaran de volver a hacerlo en virtud de la «fusión de penas».

Esta decisión se produce coincidiendo con la apertura ayer en París del proceso en Apelación por la financiación de su campaña de 2007 con dinero del régimen libio, por el que fue condenado en primera instancia a cinco años de cárcel en noviembre de 2025, lo que le llevó a pasar tres semanas tras los barrotes antes de ser liberado de forma provisional. EFE

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