Sarkozy sale en libertad condicional tras pasar 20 días en la cárcel parisina de La Santé

París, 10 nov (EFE).- El expresidente francés Nicolas Sarkozy, condenado a 5 años de prisión por corrupción, salió este lunes de la cárcel parisina de La Santé, dónde pasó tres semanas, apenas una hora y veinte minutos después de que el Tribunal de Apelación de París decretara su puesta en libertad con control judicial.

Según constató EFE, Sarkozy salió por la puerta principal de la prisión de La Santé sobre las 15.00 horas locales (14.00 GMT) en su coche oficial, con las ventanas cerradas, y una escolta policial, escena que siguió ‘in situ’ medio centenar de medios de comunicación y apenas una decena de curiosos que grababan con sus teléfonos móviles. EFE

