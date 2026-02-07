Sassou Nguesso, presidente del Congo más de 40 años, se presenta a la reelección

El presidente de la República del Congo, Denis Sassou Nguesso, de 82 años, anunció el jueves que se presentará a las elecciones del próximo mes de marzo, con el objetivo de prolongar sus más de cuatro décadas en el poder.

Sassou Nguesso llegó al poder en 1979, puesto que hasta hoy solo abandonó entre 1992 y 1997 el poder. Esto le convierte en uno de los mandatarios de África que acumula más años en el poder, después de Paul Biya, de Camerún, en el cargo desde 1982, y Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, de Guinea Ecuatorial, presidente desde el golpe de Estado en 1979.

República del Congo, un país centroafricano rico en petróleo con seis millones de habitantes, tiene previsto celebrar elecciones presidenciales el 15 de marzo.

«Me presentaré como candidato», afirmó Sassou Nguesso en un comunicado emitido por su equipo.

El presidente prometió ante un grupo de seguidores el jueves que trabajará para garantizar la seguridad alimentaria.

El país depende en gran medida de los alimentos importados, lo que hace que la población sea vulnerable a las fluctuaciones de los precios internacionales.

