Save the Children: los casos de violencia sexual en la RDC se cuadruplican en seis meses

2 minutos

Nairobi, 4 sep (EFE).- El número de niños y mujeres atendidos por violencia sexual en la República Democrática del Congo (RDC) se cuadruplicó en la primera mitad de 2025 a medida que se intensificaron los combates en el este del país, según denunció este jueves Save the Children.

La organización señaló en un comunicado que su personal apoyó a 2.702 niños y mujeres supervivientes de violencia sexual entre enero y julio, frente a los 612 registrados en el mismo período del año pasado, lo que refleja un aumento generalizado de los casos en todo el país.

Asimismo, detalló que el Ministerio de Sanidad de la RDC reportó un incremento del 16 % en los casos de violencia sexual, que ascendieron a unos 73.400 en la primera mitad del año, de los cuales casi un tercio correspondían a niñas menores de 16 años.

Save the Children alertó de que el recrudecimiento del conflicto en el este del país, junto con los ataques de distintos grupos armados contra civiles, ha provocado un aumento del hambre, de los desplazamientos, las víctimas civiles y los casos de violencia sexual.

El personal de la ONG que trabaja en centros de salud indicó que atienden con frecuencia a supervivientes de violencia sexual que sufren embarazos no deseados, complicaciones médicas, estigmatización y pensamientos suicidas.

No obstante, la organización lamentó que, aunque puede brindar a la mayoría de las víctimas asistencia médica urgente -incluidos ‘kits’ de profilaxis postexposición contra el VIH-, la escasez de suministros por los recortes de ayuda y las dificultades de acceso impiden en algunos casos que reciban atención.

Esa falta de recursos expone a las supervivientes a infecciones de transmisión sexual y a otras graves complicaciones de salud.

El pasado junio, Save the Children también advirtió de que los recortes en la ayuda habían reducido drásticamente el apoyo disponible para las supervivientes de violencia sexual entre los refugiados que huyeron de la RDC a Burundi, pese a que los casos entre menores se habían más que triplicado.

El conflicto en el este de la RDC se intensificó a finales de enero pasado cuando el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), respaldado por Ruanda -según la ONU y varios países occidentales-, tomó el control de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, y posteriormente de Bukavu, capital de la vecina Kivu del Sur.

Desde 1998, el este de la RDC sufre un conflicto alimentado por la presencia de grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de la ONU en la RDC (Monusco). EFE

pga/pa/rf