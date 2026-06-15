Save The Children afirma que 19 niños han muerto por ébola en el este de la RDC

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Nairobi, 15 jun (EFE).- La organización Save The Children informó este lunes de que 19 niños han muerto por ébola y de 52 casos de la enfermedad entre menores en el este de la República Democrática del Congo (RDC) desde la declaración de la epidemia el pasado 15 de mayo.

Entre los contagiados, 16 eran bebés y niños pequeños, según un análisis realizado por esta ONG de los datos de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC de África), la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA).

«Los niños de 14 años o menos tienen más del doble de probabilidades de morir tras contraer la enfermedad que los pacientes de entre 15 y 44 años», afirmó Save The Children.

Esta situación -explicó- tiene que ver con que suelen empeorar «rápidamente» al infectarse y requieren de identificación temprana, derivación y cuidados intensivos para mejorar sus posibilidades de supervivencia.

Esos riesgos se agravan por las condiciones a las que muchos niños se enfrentan, como desnutrición, malaria, anemia, pobreza, desplazamiento, interrupción de los servicios de salud y vacunación o acceso limitado a tratamientos «esenciales» y apoyo nutricional.

«Existen riesgos reales de que las consecuencias para los niños y las familias vayan mucho más allá de la propia enfermedad. Ya lo hemos visto antes: niños que abandonan la escuela y nunca regresan, y quienes pierden a sus padres o cuidadores se vuelven mucho más vulnerables al matrimonio infantil, el trabajo infantil y la explotación», declaró el director de Save The Children en la RDC, Greg Ramm.

A todo ello se suma el largo conflicto que azota a las provincias orientales del país, donde el Ejército combate con grupos rebeldes, y donde las familias «ya lidiaban con el conflicto, el desplazamiento y sistemas de salud extremadamente frágiles» antes de la declaración del brote el 15 de mayo.

Ramm recalcó que el miedo y la desinformación pueden acelerar el riesgo de transmisión, al disuadir a las familias de buscar atención médica, cooperar con el rastreo de contactos o informar de los síntomas a tiempo.

Para el director, los niños deben ser el «centro de la respuesta», lo que significa que ésta debe garantizar la continuidad de los servicios esenciales de salud, nutrición y agua para prevenir un aumento de la mortalidad infantil provocado por los impactos indirectos del ébola.

«Proporcionar información precisa y adaptada a los niños en las comunidades no es opcional, es fundamental», añadió.

Las autoridades de la RDC confirmaron, hasta la fecha, 181 muertos y 782 casos de ébola, en la provincia de Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur y epicentro de la epidemia, así como en las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

La epidemia se ha propagado asimismo a la vecina Uganda, donde se han producido dos fallecimientos y se han detectado hasta ahora 19 contagios, incluidos 14 casos que se consideran importados de la RDC. EFE

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